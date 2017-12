Šéf nitrianskej polície: Neverím, že by policajti mali väzby na radikálov

Šéf mestskej polície v Nitre vraví, že boli pri útoku 20 sekúnd po poslednom údere.

Náčelník nitrianskej mestskej polície ERIK DUCHOŇ opisuje, ako jeho ľudia reagovali na útok v Mariatchi bare.

Keď sa vrátime k októbrovému útoku, ako prebehol zásah mestskej polície?

„Musím vyzdvihnúť prácu nášho človeka na kamerovom systéme. Mnohí ľudia, keď videli záznam, písali na fóra, že prečo sedel pred kamerou, nezdvihol sa a nešiel zasiahnuť. To je pracovník, ktorý je určený na to, aby spozoroval takýto incident. Máme tridsaťtri kamier a niekedy nie je jednoduché podobný konflikt zachytiť. On to zbadal hneď, prebral ručné ovládanie a snažil sa spraviť všetko preto, aby zhotovil čo najlepší záznam.“

Čiže to, že bolo vidieť útočníkom do tváre, je jeho zásluha?

„Áno. Jeho úlohou je myslieť aj na to, že je noc, to miesto je osvetlené len verejným osvetlením, a napriek tomu urobiť čo najkvalitnejší záznam, ktorý pomôže pri identifikácii páchateľov, ale aj pri ich zadržaní. Preto popri tom, ako to snímal, ihneď informoval hliadku vonku a telefonoval na policajný zbor.“

Ako rýchlo tam hliadky boli?

„Do dvadsiatich sekúnd po poslednom údere. Celý incident trval približne minútu a pol, policajti, mestskí aj štátni, tam prišli chvíľu po tom, ako sa skončilo video, ktoré bolo zverejnené.“

„Treba pochopiť, že práca policajtov na mieste je ťažká. Je tam tridsať či štyridsať ľudí a hliadka, ktorá prišla, nevie hneď, kto je útočník. Zasahujúce hliadky komunikovali s človekom na kamerovom systéme a rozdeľovali, kto je páchateľ a kto je poškodený. Tých, ktorí boli identifikovaní ako útočníci, potom zaistili a predviedli na útvar policajného zboru. Ako prebiehalo ďalšie vyšetrovanie, je otázkou na vyšetrovateľa.“

Nebolo to v tomto konkrétnom prípade jasné?

„Keď prídete na miesto, kde máte tridsať ľudí, ktorí na seba pokrikujú, policajti musia preveriť, kto je kto. Oni si tam všetkých pochytali, poopierali o múr a spolu s človekom za kamerou identifikovali pravdepodobných páchateľov.“

Svedkovia opísali, že útoky na Mariatchi bar boli časté, vrátane rozbíjania okien a podobne. O koľkých viete vy?

„Naše záznamy neevidujú, z ktorej prevádzky útočníci vyšli, či na ktorú prevádzku útočili. Píšeme si miesto, kde sa priestupok odohral, čiže napríklad Mostná alebo Farská ulica. Mám štatistiku, koľko sme v tejto lokalite zasahovali, no nespájal by som to s konkrétnym podnikom. Viem o dvoch incidentoch, ktoré boli medializované, čiže o tom z 5. októbra 2013 a 1. januára, keď došlo k opakovanému útoku na majiteľa.“

Ako človek, ktorý v Nitre žije, mali ste pocit, že útoky sú tam časté?

„Nie, nemal som pocit, že by tie útoky boli časté.“

Bar je na križovatke Mostnej a Farskej. Je to problémová oblasť v Nitre?

„Určite je to problémová oblasť. Schádza sa tam množstvo študentov a mladých a pod vplyvom alkoholu tam prichádza k rôznym konfliktom. O tom svedčí aj to, že sme tam minulý rok zaznamenali 38 bitiek. Neboli, samozrejme, v takomto rozsahu, ale deje sa to. Preto tam máme až sedem kamier.“

Stoja za týmito bitkami ľudia, pri ktorých je zrejmé, že sa hlásia k neonacistom?

„Nedovolím si to zo svojej pozície tvrdiť. Pokiaľ neboli odsúdení za extrémistický trestný čin, či pri tých bitkách nemali na sebe tričká s rôznymi symbolmi, alebo nehajlovali, môžeme si len niečo domýšľať na základe ich výzoru, ale v žiadnom prípade ich takto nemôžeme označiť. Je na orgánoch činných v trestnom konaní, či im niečo podobné dokážu. Mestskí policajti takéto skupiny nemôžu vyšetrovať. My dohliadame na verejný poriadok, keby sa tak títo ľudia prejavovali, poskytneme svedectvo, ale ani z kamerového záznamu nemôžem povedať, že by tam priame prejavy neonacizmu boli.“

Je podľa vás Nitra bezpečné mesto?

„Myslím si, že sa nevymyká z priemeru ostatných miest na Slovensku. Snažíme sa robiť všetko preto, aby bola bezpečnejšia. O tom svedčia aj kamery, ktoré chceme ďalej rozširovať. Do centra blízko barov a klubov počas piatka a soboty nasadzujeme posilnené hliadky. Samozrejme, že nemôžu stáť pri každom podniku.“

Koľko ľudí máte v piatok večer vonku?

„Máme štyri hliadky, ktoré sa sústredia práve v centre, čiže tam, kde sa mladí zabávajú. Oni zvyknú migrovať medzi klubmi, volajú si, kde kto je, kde sú ich známi, a preto ich veľa postáva na chodníkoch vonku. Keď sa v piatok večer prejdete po Mostnej ulici, máte pocit, že sa zábava nedeje vnútri, ale mimo. Policajti tam neriešia len bitky, ale aj menšie priestupky, kolízie opitých s autami, močenie na ulici a tak ďalej.“

Do koľkej sú policajti v službe?

„Diskotéky bývajú asi do štvrtej do rána, my máme hliadky rozdelené tak, že niektoré sa končia o šiestej, niektoré o siedmej ráno.“

V diskusiách sa často hovorí, že nitrianski policajti sa s miestnymi radikálmi poznajú a že aj to môže byť dôvodom dlhého vyšetrovania.

„Neverím tomu. My sme urobili všetko preto, aby bol zásah najrýchlejší, najráznejší a aby boli páchatelia prichytení. To sa aj stalo, útočníci boli zadržaní. Ako som povedal, k priebehu vyšetrovania mi neprináleží nič hovoriť. Verím tomu, že vyšetrovatelia potrebujú priestor na získanie všetkých dôkazov či lekárskych posudkov tak, aby páchateľov stihol tvrdý trest.“

V sobotu sa členovia kartárskeho klubu plánujú opäť stretnúť. Ste na to pripravení?

„Samozrejme, vyčlenili sme všetky sily a prostriedky, aby sme opakovaniu podobného incidentu zabránili. Sme na to pripravení a komunikujeme s útvarmi policajného zboru. Nechcem zachádzať do konkrétnych opatrení, ale môžem povedať, že momentálne je ten podnik pod zvýšenou ochranou.“

Zaznamenali mestské kamery aj silvestrovský útok?

„Áno a video bolo odovzdané polícii.“

Sú v Nitre aj iné bezpečnostné problémy? Čo futbaloví chuligáni?

„Samozrejme, pravidelne máme rizikové zápasy, napríklad so Slovanom či s Trnavou. Pred takýmto stretnutím mávame vždy poradu s políciou aj klubom, kde si povieme, kto čo zabezpečí. Myslím, že sme zatiaľ všetky takéto veľké podujatia zvládli.“

Na štadiónoch sa budú od 1. februára monitorovať rizikové osoby, ktoré tam predtým spôsobili výtržnosti. Majú mestskí policajti, aj keď nie oficiálne, prehľad o rizikových osobách v meste?

„Jasné, že máme. Aj v minulosti sme mali fotografie chuligánov, ktorí mali zákaz vstupu na štadión.“

Existuje takýto zoznam aj mimo štadióna, aspoň v hlavách policajtov?

„Určite. Kto iný ako policajt, ktorý deň čo deň hliadkuje v uliciach mesta, má mať dobrú miestnu znalosť. Ubezpečujem vás, že policajti získavajú informácie od obyvateľov, vo svojom rajóne poznajú podnikateľov, ktorí vlastnia bary, a poznajú aj rizikové osoby, bezdomovcov a podobne. Výtržníci sú často v našich rukách, preto ich poznáme.“

Bola by prínosná evidencia rizikových osôb, ktoré robia výtržnosti v meste?

„Bolo by to dobré, ale v súčasnosti nie je možné takéto evidencie vytvárať pre zákon o obecnej polícii. Možno si spomeniete, že aj obchodné reťazce si kedysi skúšali fotiť rôznych drobných zlodejov a potom ich umiestňovali na akúsi tabuľu hanby. No museli ju dať čoskoro dole, lebo je to v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Preto takúto evidenciu nemôžeme robiť ani my.“

Kamerový záznam bitky z októbra bude asi hlavným dôkazom v celom procese. Je dnes možné spochybniť takéto video ako dôkaz, ktorý by neobstál pred súdom?

„Na to sa treba spýtať odborníkov zo súdnictva. Osobne sa domnievam, že keďže ide o mestský kamerový systém, ktorý slúži na monitorovanie verejného priestranstva a všetky tie plochy sú riadne označené, že tam tie kamery sú, nemal by byť problém.“