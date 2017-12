Zahraničná študentka sa príchodu do Nitry bojí

Študenti hovoria, že útoky sú časté. Posledný z baru Mariatchi odvysielali aj v tureckej televízii.

31. jan 2014 o 20:49 Matej Dugovič

Medzi fanúšikmi útočníkov boli aj študenti nitrianskych univerzít. Poľnohospodárska škola o extrémizme nevie, nik sa vraj nesťažoval.

NITRA. Nitrianske univerzity lákajú zahraničných študentov aj napriek častým útokom extrémistov.

Cez vzdelávací program Erasmus tam príde veľa Poliakov, Turkov či Španielov.

Nadide Yatkin z tureckého Istanbulu sa do Nitry ešte len chystá. V letnom semestri chce na Univerzite Konštantína Filozofa študovať za učiteľku angličtiny.

Informovali aj v Turecku

O brutálnom útoku na zákazníkov študentského baru Mariatchi sa dozvedela v stredu z tureckej televízie.

„Nevytvára to dobrý obraz o krajine,“ hovorí. Teraz sa bojí ona aj jej rodina. Do Nitry chce ísť aj tak. „Slovensko nie je prvá krajina, ktorá bojuje s extrémistami.“

Ďalšia turecká študentka, ktorá je v Nitre už šiesty mesiac, tvrdí, že sa so žiadnou nenávisťou ani s útokmi nestretla. Radšej však nechce byť menovaná.

Keď sa jej mama v Turecku dozvedela o napadnutí, vystrašená jej volala. Študentka hovorí, že si na Nitru už zvykla a cíti sa tu bezpečne. „Je to môj druhý domov, ale o niekoľko dní odchádzam.“ V budúcnosti by sa ešte chcela vrátiť.

„V Nitre to neboli prvé ani posledné útoky,“ hovorí zase slovenská študentka Lenka, ktorá tam žije už štyri roky. Priezvisko pre bezpečnosť nechce prezradiť.

„Aspoň päťkrát sa mi stalo, že na mňa pokrikovali a vyskakovali, keď som sa vracala z mesta. Je to tu bežná vec.“

Jej kamarátov aj napadli, napríklad pre dredy. Extrémizmus sa podľa nej rozmohol aj pre ignoranciu polície a radšej ani nechce vedieť, či je miestna polícia na extrémistov nejako prepojená.

„Ak by som to vedela, pravdepodobne by som ani nevyšla z internátu. Aj keď má človek k polícii nedôveru, vždy veríte, že vás niekto predsa ochráni.“

Kúsok od Univerzity Konštantína Filozofa je Slovenská poľnohospodárska univerzita. Keď sa tam študentov pýtame na októbrový útok extrémistov, mnohí o ňom počujú prvýkrát. Nikto však nechce, aby sme ho v článku menovali.

„Nitra bola vždy taká. Miestam, kde sa extrémisti pohybujú, sa radšej vyhýbam,“ hovorí jeden zo študentov. Tvrdí, že teraz už stretáva neonacistov menej.

Študenti sú aj vo Walhale

Na študentský bar Mariatchi útočili extrémisti zo súkromného kartárskeho klubu Walhala, ktorý si otvorili hneď cez ulicu.

Jeho členmi na uzavretej facebookovej stránke boli aj niekoľkí študenti oboch nitrianskych univerzít. Po päť zástupcov mala v skupine UKF aj SPU.

Vedenie poľnohospodárskej univerzity tvrdí, že sa s extrémizmom na škole nestretávajú a nesťažujú sa ani zahraniční študenti.

Na chodbách však stretnete aj takých, ktorí sa výzorom veľmi podobajú na útočníkov zo zverejneného videa mestskej kamery.

Pedagóg z UKF Juraj Malíček vraví, že podobné bitky zažil aj sám. Neonacistická komunita bola v Nitre podľa neho vždy silná.