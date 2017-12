Prezidentské právomoci sú dostatočné, zopakovali Fico a Hrušovský

Prezidentskí kandidáti sa nezhodli v otázke, či prezident nevymenovaním Jozefa Čentéša prekročil kompetencie.

2. feb 2014 o 13:42 TASR

Prezidentskí kandidáti sa nezhodli v otázke, či Ivan Gašparovič nevymenovaním Jozefa Čentéša prekročil ústavné kompetencie.

BRATISLAVA. Robert Fico (Smer) aj Pavol Hrušovský (KDH) sa zhodujú na dostatočných kompetenciách hlavy štátu.

Obaja kandidujú spolu s ďalšími 12 uchádzačmi v marcových voľbách na najvyšší ústavný post.

Súčasnému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi napríklad chýba legislatívna právomoc, teda možnosť predkladať zákony do parlamentu.

Fico to v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike označil za zaujímavý a užitočný podnet do budúcnosti. Podľa neho však nie je potrebné meniť právomoci prezidenta. "A ani by nikdy neprišlo k dohode," dodal.

Ani Hrušovský nepovažuje v tejto chvíli za dôležité viesť politické diskusie o posilnení kompetencií hlavy štátu.

"Sú dostatočne silné, len nie dobre využívané," upozornil predseda poslaneckého klubu KDH.

Na Gašparovičov návrh poznamenal, že prezident má nepriamo v Ústave možnosť do legislatívneho procesu vstupovať. "Napríklad vracať parlamentu schválené zákony a pritom navrhovať zmeny," konštatoval.

Ako kompetencie lepšie využívať

Hrušovský vyzval skôr na dôslednejšie zamyslenie sa nad tým, ako tieto kompetencie lepšie využívať.

Vedel by si napríklad predstaviť otvorenie politickej diskusie o precíznejšom vyjadrení v ústave o obligatórnej alebo fakultatívnej povinnosti rešpektovať alebo odmietať rozhodnutia Národnej rady v personálnych otázkach. Narážal pritom na odvolávanie a vymenúvanie sudcov a generálneho prokurátora.

Hrušovský je presvedčený, že Gašparovič pri odmietnutí vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora prekročil svoje ústavné kompetencie.

Fico s tým nesúhlasil, pričom podčiarkol, že prezident v tomto prípade postupoval presne v súlade s nálezom Ústavného súdu.

"Nič neprekročil. Konal v súlade s ústavou tak, ako to vyložil Ústavný súd," poznamenal s tým, že nepociťuje v tejto súvislosti potrebu žiadnej revízie ústavy.

Zhodli sa na previerkach sudcov

V prípade zvolenia za prezidenta by sa Fico pri vymenúvaní sudcov zaujímal o bezpečnostné previerky, ktoré ministerstvo spravodlivosti navrhlo ako jednu zo zmien vo fungovaní justície.

"To by bolo prvé, čo by ma ovplyvňovalo pri vymenovaní, pretože by sme previerky urobili pre všetkých sudcov, a potom by musel každý jeden, kto by mal záujem vstúpiť do justície, nimi prejsť. To by bol prvý sumár informácií, ktorý by ma zaujímal," avizoval.

Aj podľa Hrušovského by mal sudca pred svojím vymenovaním podstúpiť bezpečnostnú previerku.

"Tam sa ukáže všetko," poznamenal s tým, že musí ísť o absolútne slobodného a nikomu nezaviazaného človeka.

Premiér by bol rád, keby sa výrazný posun v navrhovaných zmenách v súdnictve urobil do konca júna.

Tie zásadné chce skĺbiť s termínom ukončenia mandátu predsedu Najvyššieho súdu. Ten vyprší 22. júna.