SDKÚ si myslí, že jej agentúra MVK uberá percentá

Nova má podľa SDKÚ vysoké percentá, lebo jej člen spolupracuje s MVK.

2. feb 2014 o 20:17 Ján Krempaský

BRATISLAVA. SDKÚ si myslí, že agentúra MVK jej uberá percentá a preferuje Novu.

Strana Pavla Freša tak reaguje nielen na posledný prieskum verejnej mienky MVK, ktorý agentúra zverejnila minulý utorok.

V poslednom prieskume MVK namerala SDKÚ len 5,1 percenta.

Favoritom MVK je vraj Nova

MVK je podľa ústrednej kancelárie SDKÚ zaujatá proti strane. Tvrdenie opiera napríklad o prieskum MVK pred župnými voľbami, kde Frešovi ubrala viac ako 15 percent.

Podobných nepresností sa MVK podľa SDKÚ dopustila aj pri viacerých parlamentných voľbách a pri eurovoľbách.

Miláčikom MVK je podľa SDKÚ Nova. Kým v prieskumoch tejto agentúry rastie, u iných má o dosť menej.

SDKÚ si to vysvetľuje tým, že spolupracovníkom šéfa MVK Pavla Haulíka je člen Novy Miroslav Barcaj.

Haulík: Kritizuje nás aj Fico

„To isté tvrdí aj Robert Fico, že MVK je zaujatá voči Smeru,“ reaguje Haulík na kritiku. Priznáva, že Barcaj je jeho priateľ, ale nie je spolupracovníkom MVK.

V prípade preferencií Novy vraví, že „ukáže čas, čo je reálne a čo nie je“.

Spomína, že podobne ho pred parlamentnými voľbami v roku 2010 kritizovali za vysoké preferencie SaS v jeho prieskumoch. Vo voľbách mala nakoniec viac, ako jej MVK namerala.

„Nič iné, ako to, že je to absurdné, na to neviem povedať,“ reaguje na obvinenie SDKÚ podpredseda Novy Gábor Grendel. Barcaja vraj nepozná.