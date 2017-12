Neonacisti sa stiahli pred festivalmi, nitriansky bar bol v sobotu plný

Kartárov, ktorí útočili na bar v Nitre, zatiaľ vytlačili policajné hliadky a koncerty na pokračovanie.

2. feb 2014 o 20:34 Matej Dugovič

Umelci študentský bar podporia aj ďalšie týždne.

NITRA. Takmer všetok nočný život Nitry sa v sobotu večer sústredil na jedno miesto. Študentský bar Mariatchi, ktorému sa po brutálnych útokoch neonacistov mnohí vyhýbali, zažil podľa jeho majiteľa Radovana Richtárika rekordnú návštevnosť.

Ľudí pritiahli organizátori festivalov, ktorí sa spojili na podporu študentského baru. Každý víkend tu zorganizujú Festivalové soboty.

Pred začiatkom koncertu nič nenasvedčuje, že sa bude diať niečo mimoriadne. Občas prejde popri bare policajné auto, krúži okolo neho aj pešia hliadka. Rozprávať sa im veľmi nechce.

Podnik je už pol hodiny pred začiatkom koncertu plný, ľudia postávajú v uličkách.

Okolo deviatej sa začína prvý koncert festivalu Vrbovské vetry Braňa Jobusa. Vtedy sa už do podniku nedá dostať, ľudia sú natlačení aj na dverách. Návštevníci sa bavia, rozoberajú aj minuloročné incidenty.

video //www.sme.sk/vp/29157/

Zbierku presunuli

Festivaly v bare Mariatchi tento víkend sa do Nitry presunie festival Wilsonic ,

, o dva týždne Pohoda ;

; nasledovať budú organizátori festivalov Topfest , Grape či Bratislavské jazzové dni ;

, či ; pridali sa aj organizácie ako Mestské divadlo Žilina a Street Dance Academy, bez nároku na honorár.

V okolí baru je teraz už pokoj, neonacisti z blízkeho kartárskeho klubu Walhala si počas koncertu nedovoľujú.

Len na chvíľu prišiel vyholený chlap a objednal si whisky, keď ho však poslali na koniec radu, odišiel.

Na hostí baru útočili neonacisti z blízkeho kartárskeho klubu Walhala. Kartári ho otvárajú iba v sobotu, tento víkend však zostala veľká kovová brána zatvorená.

Barmanka z Mariatchi, na ktorú tiež útočili, opisuje, že sa tentoraz stretli už piatok. Zorganizovali zbierku na právnika pre útočníkov. Hovorí, že vchod Mariatchi preto strážili policajti.

Majiteľ baru Richtárik hovorí, že ich polícia stráži z vlastnej iniciatívy každý deň.

Radšej do Moldavy

Organizátor série koncertov v Mariatchi Michal Kaščák je presvedčený, že predtým si polícia nesplnila svoju úlohu.

„Dozvedeli sa, že reprezentanti štátu dnes nevycestovali na policajné oddelenie sem, ale do Moldavy. Venujú sa skôr vyhrážaniu sociálne slabým ľuďom a nesledujú, čo sa deje tu, lebo je to pre nich nepríjemné. Je veľmi zlé, že to tak je,“ hovoril v sobotu o premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý šiel podporiť policajtov po razii v rómskej osade v Moldave.

Na sobotný koncert prišli v aj Roman Krajči so študentkou Zuzanou Repčíkovou, ktorí boli pri októbrovom útoku.

Krajči hovorí, že priamo jeho nenapadli, ale udreli ho, keď bránil ostatných. Obaja sa neboja postaviť pred kamery, opisujú, ako neonacisti bili ľudí bez príčiny.

Prevahu mali v sobotu na koncerte Nitrania a miestni študenti, prišli aj ľudia z iných miest. Zaspievali aj Kaščák a spevák z kapely Para Lasky – Tomáš Šedivý.

„Čoskoro tu bude hrať celá skupina,“ hovorí Lasky. Vraví, že problémy baru pozná a to, čo sa stalo v októbri, nebolo prvý ani posledný raz. „Nechcem, aby to bolo bežné. V budúcnosti sa azda začne konať po podnete a nie až po medializácii.“

video //www.sme.sk/vp/29103/

Aj tak sa boja

Kaščák hovorí, že sa spolu s ostatnými festivalmi spojili, aby sa ľudia nebáli chodiť nielen sem, ale aj do iných klubov.

Jedna z návštevníčok pod zárukou anonymity tvrdí, že v Nitre aj tak nebude bezpečne. Hovorí, že vie aj o miestnych policajtoch, ktorí sú s extrémistami prepojení.

Aj poslanec parlamentu Martin Poliačik počas koncertu hovorí, že v silových zložkách sú aj sympatizanti extrémistických hnutí. Ani on však nebol konkrétny.

Na koncert prišli okrem neho aj ďalší poslanci, Miroslav Beblavý (nezaradený) a Jozef Viskupič z OĽaNO.

[content type="fb" stype="fanpage" url="https://www.facebook.com/sme.sk"][/content]