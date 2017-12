Ste za finančnú odluku cirkvi od štátu? (prezidentská anketa)

-

Viem si predstaviť model, v ktorom sú štát a cirkvi finančne odlúčené, viem si predstaviť efektívnejšie fungujúci súčasný model. Rozumiem názorom, podľa ktorých by prezident mohol byť moderátorom takejto diskusie a nebránil by som sa tomu, ak je možná spoločná dohoda. Ale mojimi prioritami, ktoré trápia ľudí, chcem ich riešiť a do nich aktívne vstupovať, sú nedostatok práce, nekvalitné školstvo a zlyhávajúce zdravotníctvo. Tieto problémy spolu s korupciou považujem za dôležitejšie.

Hovorím o potrebe finančnej odluky už niekoľko rokov, ale zatiaľ si to všimla iba cirkev.:) Rozbehnúť a zastrešiť túto debatu je jednou z mojich programových priorít do prezidentského úradu. Pomôže to obom stranám a v ich vzájomných vzťahoch to nastolí základný poriadok. Dôležité je, aby sa to opieralo o vzájomnú dohodu všetkých zúčastnených a aby to neznamenalo existenčné ohrozenie malých cirkví.

