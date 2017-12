Vyhostený Jegorov neprišiel na súd, lebo mu nevydali pas

Obvineného v kauze piatich vrážd vyhostili na Ukrajinu. Ak by mal pas, mohol by prísť pod dohľadom polície.

3. feb 2014 o 11:03 SITA

BRATISLAVA. Vyhostený Ukrajinec Volodymyr Jegorov by chcel prísť osobne na súd, ale nemôže, lebo mu nevydali cestovný pas.

Napísal to v liste Krajskému súdu v Bratislave, ktorý musel z tohto dôvodu odročiť pondelkové pojednávanie v kauze piatich vrážd.

Obžalovaného zo Slovenska vyhostili na Ukrajinu vlani v septembri po náleze Ústavného súdu, ktorý sa týkal sťažnosti voči dĺžke väzby.

O administratívnom vyhostení Jegorova sa rozhodlo ešte v roku 2010, ale krajinu napokon neopustil, lebo ho vzali do väzby opäť, ale pre obvinenie v inom prípade.

Vo väzbe sedel u nás od roku 2002. Pre vyhostenie sa teraz na Slovensko prakticky nemôže vrátiť.

Predseda senátu v pondelok krátko vysvetlil režim, pod akým by mohol Jegorov prísť napriek vyhosteniu na súd, ak by mal platný pas. Na konkrétny čas pojednávania by bol na našom území pod dozorom polície.

Ďalší termín pojednávanie stanovili na 19. mája, aby sa preložili potrebné predvolania a dokumenty a aby ukrajinské orgány stihli zareagovať. Súd má v pláne vypočuť chráneného svedka a tiež znalca.