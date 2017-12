Laššáková: Smer sa zrušeniu imunity sudcov nebráni

Zrušiť imunitu sudcov navrhuje v novele Gábor Gál z Mostu. Vládna strana chce s opozíciou rokovať.

3. feb 2014 o 16:28 SITA

BRATISLAVA. Vládny Smer sa podľa predsedníčky poslaneckého klubu strany Jany Laššákovej nebráni zrušeniu imunity sudcov.

Laššáková však nekonkretizovala, či Smer v parlamente podporí novelu zákona Gábora Gála (Most-Híd), ktorá imunitu sudcov ruší.

"Premiér Robert Fico avizoval rozsiahle zmeny v justícii. Vnímame to ako komplex opatrení, viaceré návrhy si vyžadujú zmenu ústavy, či už previerky sudcov, kreovanie predsedu súdnej rady alebo imunita sudcov. Opoziční poslanci predložili niekoľko noviel, chceme si sadnúť s opozíciou za rokovací stôl a sme pripravení riešiť problémy v súdnictve," uviedla Laššáková.

Pripustila, že výsledkom môže byť novela ústavy, pod ktorú sa podpíšu všetky parlamentné strany, nielen vládny Smer.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Fico a Borec chcú oddeliť funkciu predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady

Sudcom by zostala funkčná imunita

Ústavný návrh zákona na zrušenie imunity sudcov predloží na marcovú schôdzu parlamentu strana Most-Híd.

"Je to dôležité preto, aby sudcovia vedeli, že nestoja nad zákonom, a keď budú konať nezákonne, tak nebudú žiadne prekážky v tom, aby orgány činné v trestnom konaní, polícia, prokuratúra mohli voči nim začať trestné stíhanie. Aby sa nemohli spoliehať na falošnú lojalitu niektorých kolegov, mysliac si, že ich na trestné stíhanie nevydajú, ako sa to udialo pred niekoľkými mesiacmi," vysvetlil poslanec za Most-Híd Gábor Gál.

Dnes o vydaní sudcov na trestné stíhanie rozhoduje Ústavný súd.

Sudcom by podobne ako poslancom zostala iba tzv. funkčná imunita. To znamená, že sudcovia by požívali imunitu pri výkone funkcie sudcu, nemohli by byť teda stíhaní za rozhodovaciu činnosť a za právny názor, ktorý vyjadria v rozhodnutí.

Súdna rada zrušenie imunity odmieta

Zrušenie imunity sudcov dlhodobo podporujú všetky opozičné strany.

O zrušení sudcovskej imunity hovoril už v novembri 2012 predseda parlamentu Pavol Paška po stretnutí s predsedníčkou ústavného súdu Ivetou Macejkovou.

Súdna rada však v apríli 2013 zrušenie sudcovskej imunity odmietla. Imunitu sudcu považuje za garanciu, že každý účastník súdneho konania má zabezpečený nezávislý a nestranný proces.

Vládny Smer odvtedy hľadá konsenzus so zástupcami súdnej moci a návrh na zrušenie sudcovskej imunity do parlamentu nepredložil.