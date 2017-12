Slovensko nie je za sankcie voči Ukrajine rovnako ako Únia

Únia má zlú skúsenosť so sankciami voči Bielorusku, kde napokon eliminovala samú seba, hovorí Miroslav Lajčák.

4. feb 2014 o 13:42 SITA

BRATISLAVA. Európska únia nie je naklonená sankciám voči Ukrajine a to je pozícia, ktorú zdieľa aj Slovenská republika.

Po rokovaní s ministrom zahraničia Rumunska Titusom Corlăţeanom, ktorý je na návšteve Slovenska, to vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

"Máme skúsenosti so sankciami voči Bielorusku a po troch rokoch je výsledok, že situácia v Bielorusku sa nezlepšila, ale Európska únia eliminovala sama seba ako nejaký faktor," myslí si Lajčák.

Na druhej strane podľa Lajčáka na Ukrajine došlo k závažným porušeniam zákona.

"O život prišli ľudia a toto nemôže zostať bez reakcie zo strany Európskej únie, pokiaľ to myslíme vážne s našimi hodnotami," hovorí.

Voči ľuďom, ktorí za to nesú zodpovednosť, treba podľa Lajčáka prijať opatrenia.

Minister zahraničných vecí poukázal na to, že podľa ukrajinskej opozície si množstvo ľudí z vedenia štátu nahonobilo majetky, ktoré majú v európskych krajinách.

"Bolo by asi dobré pozrieť sa na to, veď všetci sme účastníkmi konvencií o boji proti praniu špinavých peňazí. Sú to legálne nástroje, ja nehovorím o žiadnych sankciách, ale pozrieť sa na to, ako ľudia môžu vlastniť takéto obrovské majetky bez toho, aby to niekde deklarovali," tvrdí Lajčák.