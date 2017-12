Útočníci z Nitry kopali ľudí aj predtým. Čižnár si prípad zobral pod seba

Je to veľká tragédia, vraví o práci svojich podriadených z Nitry generálny prokurátor.

4. feb 2014 o 14:31 SITA, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. „Okresná prokuratúra zlyhala, a to veľmi závažne.“ Týmito slovami v utorok ukončil generálny prokurátor Jaromír Čižnár svoj príhovor pred ústavnoprávnym výborom parlamentu, v ktorom tvrdo kritizoval svojich podriadených z Nitry.

Pri vyšetrovaní útokov neonacistov na zákazníkov Mariatchi baru podľa neho dve dozorujúce prokurátorky spravili množstvo chýb, pre ktoré útočníci dnes nesedia vo väzbe.

„Prokurátorka povedala, že na väzbu nevidela dôvod,“ hovoril pred poslancami. „No ani nemohla, lebo ich nedala ani len preskúmať.“

Sedieť mohli už v októbri

Chronológia Útoky v Nitre odohrali sa v októbri a na Silvestra minulého roka,

a minulého roka, ani štyri mesiace po prvom z nich nikoho neobvinili,

po prvom z nich nikoho neobvinili, v utorok 28. januára o prípade napísal denník SME.

Väčšinu z páchateľov zadržali už krátko po útoku v noci z 5. na 6. októbra minulého roka.

Čižnárovi prekáža, že ich vtedy prokurátorka pustila z policajnej cely bez toho, aby si preverila ich minulosť či register trestov.

Počas vyšetrovania totiž vyšlo najavo, že hneď traja z piatich obvinených majú záznam za násilné delikty.

„Nikoho netrápilo, že aj v tých minulých prípadoch šlo o kopanie do tela alebo kopanie do hlavy,“ vysvetľoval.

„Ich špecifikom je to, že nikdy neútočia sami. To sú veľkí hrdinovia, ktorí si niekoho vystriehnu a potom sa s ním pohrajú.“

Práve pre minulosť páchateľov generálny prokurátor nechápe, že útočníkov nevzali do väzby ani na druhý raz. Krátko po zverejnení videa denníkom SME totiž polícia opäť týchto piatich útočníkov zadržala. Po dvoch nociach v policajnej cele ich však prepustili na slobodu.

Vtedy už prípad dozorovala ďalšia prokurátorka. Tá videla spisový materiál a video z útoku prvýkrát 29. januára, deň po zverejnení v denníku SME. „To je veľká tragédia,“ povedal Čižnár.

Práve táto prokurátorka rozhodla o prepustení piatich útočníkov z väzby, pretože podľa hovorcu „nezhliadla ani jeden z dôvodov väzby“.

Prípad riešia v Bratislave

Jednou z Čižnárových výčitiek je aj to, že prokurátorka odsúhlasila vedenie trestného stíhania proti neznámemu páchateľovi, aj keď v spise boli minimálne štyri protokoly o zadržaní konkrétnych podozrivých.

Čižnár pre tieto zlyhania zobral celý prípad z Nitry do Bratislavy, dozoruje ho priamo Generálna prokuratúra. Čo bude ďalej a či by sa útočníci mohli predsa len dostať do väzby, priamo nepovedal. Opakoval, že spravia všetko, aby chyby napravili.

Do Nitry posiela hĺbkovú kontrolu a obe prokurátorky mieni potrestať.

Hovorca nitrianskej prokuratúry v utorok nedvíhal telefón, na Čižnárove slová preto nereagovali.

Prokurátorky sa obhajovali aj množstvom prípadov, ktoré musia riešiť. „Keď mám toho veľa, ešte neznamená, že to budem flákať,“ oponoval Čižnár.

Kladivko vs. sekera

Vyšetrovanie útoku neonacistov pred poslancami vysvetľovali aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) a policajný prezident Tibor Gašpar.

Postup policajtov, ktorí štyri mesiace z útoku nikoho neobvinili, obhajovali. Aj oni však do Nitry poslali kontrolu.

Kaliňák si stojí za tým, že policajtom vyšetrovanie trvalo tak dlho preto, aby páchateľov potrestali prísnejšie.

„Sporíme sa o tom, či je lepšie buchnúť malým kladivkom na začiatok, alebo veľkou sekerou na záver,“ povedal.

Čižnár pred poslancami vyhlásil, že k postupu policajných vyšetrovateľov hovoriť nechce, prokurátorka však podľa neho mala dohliadnuť na to, aby vyšetrovanie prebehlo rýchlejšie.

„Keby som niečo zakrýval, vyzeral by som ako hlupák,“ vyhlásil generálny prokurátor.