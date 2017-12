Slováci sú národ chodcov

Urbanista: Naše ulice sú nevľúdne

Cestovanie vo verejnej doprave je v Nemecku úplne iný zážitok, hovorí architekt a urbanista PETER GERO, ktorý v tejto krajine roky pôsobí.

Prekvapilo vás, že až 86 percent Slovákov tvrdí, že denne chodia peši?

„Celkom tej štatistike neverím. Možno na vidieku to tak je, ale v Bratislave je peší chodec skôr zvláštnosťou. Hoci sa to pomaličky lepší, v Bratislave by som sa stále obával jazdiť aj na bicykli.“

Je to o prístupe ľudí alebo skôr o mestských podmienkach?

„O ľuďoch je to až v druhom rade. Naše mestá sú tam, kde boli vyspelé mestá v západnej Európe v 70. a 80. rokoch. Hoci slovenské mestá vrátane Bratislavy sú malé a majú obrovský potenciál na rôzne preklenutia vzdialeností, stále uprednostňujú najmä individuálnu dopravu.“

V čom vidíte rozdiel?

„Urbanizmus by sa mal orientovať podľa princípov, ktoré boli vypracované v mestách z nášho kultúrneho okolia, ako sú Graz, Salzburg či Ulm. Tieto sú veľmi dobre sieťovo prepojené, sú tam zmysluplné cyklistické a pešie prepojenia, plno parkov a príjemných verejných priestranstiev. Takú nevľúdnu ulicu, ako je napríklad Mickiewiczova v centre Bratislavy, kde len prefičia autá, chodníky sú úzke a nie sú tam žiadne stromy, v týchto mestách nenájdete. Prechádzky, ktoré by inak boli príjemné, sú u nás často v nevľúdnom prostredí a tak si ľudia radšej sadnú do auta.“

Čím to je, že kým v Únii cestujúcich vo verejnej doprave pribúda, u nás ich počet klesá?

„Musíme rozdeľovať využívanie verejnej dopravy pri ceste za prácou a vo voľnom čase. V rozvinutých európskych mestách cestuje za prácou verejnými prostriedkami takmer deväťdesiat percent ľudí, v Hamburgu je to až 96 percent. Mestá si uvedomujú, že podpora verejnej dopravy uvoľňuje ich centrá, ktoré neupchávajú autá, ktoré tam ráno prídu a večer odídu.“

Nie je u nás cestovanie autom vecou spoločenského statusu?

„Určite, keď idete do práce električkou, mnohí vás považujú za chudáka. Dôležitá je pre mnohých aj otázka, aké má kto auto. Ale to je otázka času, všade to bolo tak a aj Slovensko sa pomaly posúva dopredu.“

Pre nemeckých manažérov nie je cestovanie v električke podradné?

„Keď cestujete verejnou dopravou v Hanoveri, Mníchove či Hamburgu, vidíte plno ľudí v oblekoch. Je to úplne iný pocit, keď v električke vidíte ľudí čítať či pracovať na notebooku cez wifi. Je to aj o pohodlí, kým vo verejnej doprave môžu títo ľudia pracovať, v aute je to zabitý čas. Veľa manažérov vidíte aj na bicykloch, čo je zas otázka životného štýlu. V Nemecku je bežné, že manažér ide cez obed na krátky džoging a na dvadsať minút do sauny. Jeho výkonnosť je potom úplne iná.“