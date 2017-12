Medzi Púchovom a Považskou Bystricou vylúčia vlakovú dopravu

Vlakovú dopravu vylúčia od 5. do 7.2. a od 13. do 14.2. v čase od 8:10 do 15:00.

4. feb 2014 o 17:31 SITA

BRATISLAVA. Na trati Púchov - Považská Bystrica bude od 5. do 7. februára a od 13. do 14. februára vylúčená vlaková doprava. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Výluka bude denne od 8:10 do 15:00. Pre každé výlukové obdobie je vytvorený cestovný poriadok. Podrobnosti sú zverejnené na webe Železničnej spoločnosti Slovensko.