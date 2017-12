Mali sme podporiť olympijskú kandidatúru Krakova? (prezidentská anketa)

-

Ale ako manažér dodávam, že k tomu, aby sa ktokoľvek vedel stopercentne vyjadriť, je nutná poctivá štúdia s posúdením ekonomickej výhodnosti a vplyvu na životné prostredie. Celý život žijem v Poprade a všetci by sme tu boli radi, ak by sa región pozdvihol. Na druhej strane vidíme, že aj podujatia podstatne menšieho rozsahu spôsobujú dopravný kolaps a kladieme si otázku, koľko by celá reorganizácia stála, kto by to zaplatil, či by sa investície vrátili, čo by to spravilo s už aj tak zdevastovanou prírodou a ako by sa objekty po olympiáde využívali.