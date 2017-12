Kaliňák by chcel útok v skupine posudzovať prísnejšie

Minister vnútra zvažoval na výbore prísnejšie tresty pre podobne masívne útoky, ako sa udial v Nitre.

5. feb 2014 o 10:04 TASR

BRATISLAVA. Útok v skupine proti obmedzenému počtu poškodených by mohol byť po novom priťažujúcou okolnosťou.

Myslí si to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), ktorý takúto možnosť konzultoval s kolegami z prokuratúry.

Úvahy sú reakciou na brutálny októbrový útok neonacistov na návštevníkov nitrianskeho baru Mariatchi.

"To, čo je na prípade v Nitre zrejmé, je masívnosť útoku čo do počtu útočníkov," povedal Kaliňák na pôde Výboru pre obranu a bezpečnosť.

Ak by teda podľa jeho slov došlo napríklad k útoku trojice či štvorice proti jednotlivcovi, automaticky by bola trestná sadzba v hornej hranici.

Na margo systémových krokov v rámci riešenia extrémizmu povedal, že koordinátorom boja proti extrémizmu bude špecialista na extrémizmus Daniel Milo.

"Takýto koordinačný mechanizmus medzi jednotlivými rezortmi dosť chýbal," dodal minister.

Mimoriadny brannobezpečnostný výbor problematiku útoku z Nitry zatiaľ neuzavrel. O uznesení sa má rozhodnúť popoludní.

Z radov opozície vzišli tri rôzne návrhy uznesenia. Daniel Lipšic (Nova) chce vyjadriť vážne znepokojenie nad nečinnosťou polície v trestnom konaní, Richard Vašečka (OĽaNO) by išiel na poslanecký prieskum na policajné okresné riaditeľstvo v Nitre a Ľubomír Galko (SaS) by chcel od ministra informácie, či je pravdou, že so skupinou neonacistov je prepojený aj príslušník Hasičského a záchranného zboru a vojak. Kaliňák hasiča potvrdil, o iných prípadoch zatiaľ nevie.

