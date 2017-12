KDH nepresadilo obmedzenie herní a automatov

Smer zamietol návrh na väčšiu ochranu pred gamblingom, samosprávam a občanom viac právomocí nepriznal.

5. feb 2014 o 11:37 SITA

BRATISLAVA. KDH nepresadilo obmedzenie vzniku nových a existencie súčasných herní a umiestňovania herných automatov.

Vládny Smer v parlamente zamietol novelu zákona o hazardných hrách.

„Chceme vrátiť samosprávam a občanom možnosť ovplyvňovať prostredie, v ktorom žijú. Dopady šíriaceho sa hazardu sú ekonomické, sociálne a kriminálne. Na hazarde zarábajú len krupieri a majitelia kasín. Všetci ostatní prehrávajú,“ zdôvodnil návrh predseda hnutia Ján Figeľ.

Podľa neho sa dnes vytvárajú rozmachom herní a počtu automatov podmienky pre mnohé negatívne javy, ako sú prostitúcia, pranie špinavých peňazí, predaj zbraní.

„Sociálne dopady sú nevyčísliteľné, pretože znamenajú rozpad rodín. Gambling je ťažšia závislosť ako od alkoholu,“ zdôraznil.

Právomoci a petície

Novelou chcelo KDH vrátiť obciam, mestám a mestským častiam Bratislavy a Košíc oprávnenia rozhodovať o regulácii, obmedzení alebo vylúčení hazardných hier z územia spravovaného obcou.

Takisto ľudia petíciou, ktorú podpíše minimálne 10 % obyvateľov, by mohli vyvolať tlak na obmedzenie automatov. Ak by obecné zastupiteľstvo nevyšlo v ústrety petícii, bolo by povinné vypísať o jej predmete referendum.

V prípade obmedzenia už existujúcich herní a automatov by podľa Figeľa platilo trojmesačné ustanovenie, počas ktorého bude potrebné stav zosúladiť.

Sťažujú sa mu

Hracie automaty sa podľa Figeľa šíria rýchlejšie od roku 2012, keď sa naposledy upravoval zákon o hazardných hrách.

„Sťažujú sa občania i predstavitelia samospráv, že nemajú páky, aby obhájili záujem na území, ktoré spravujú. Automat je vysávač peňazí od chudákov,“ vyhlásil predseda hnutia.

Zároveň pripomenul, že koncom roka 2012 najmä poslanci za Smer presadili v parlamente legislatívu, ktorou vyšli v ústrety prevádzkovateľom automatov, čím sa znížila ochrana občanov pred gamblingom.