Za drahé autá u Čaploviča stíhať nebudú, vyšetrovanie ukončili

Vyšetrovateľ trestný čin nevidí. Ministerstvo priznalo, že správa vozového parku nebola vždy efektívna.

5. feb 2014 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Polícia už nevyšetruje šafárenie s autami na ministerstve školstva, na ktoré poukázal učiteľ Vladimír Crmoman.

Podľa polície nešlo o trestný čin, hoci rezort školstva pripustil, že správa vozového parku nebola vždy efektívna.

"Trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku bolo zastavené, keďže vyšetrovanie preukázalo, že skutok nie je trestným činom," informovala bratislavská policajná hovorkyňa Karina Považanová.

Stíhanie zastavili ešte v decembri 2013. Prokurátor súhlasil s vyšetrovateľom, rozhodnutie je teda právoplatné.

Učiteľ upozorňoval na stáčanie kilometrov

Crmoman podal trestné oznámenie ešte v apríli 2013. Poukazoval v ňom na zverejnené objednávky a faktúry ministerstva školstva, ktoré podľa neho nasvedčujú tomu, že "s majetkom štátu nebolo nakladané účelne a hospodárne, v dôsledku čoho vznikla štátu väčšia škoda".

Učiteľ upozorňoval na možné stáčanie kilometrov na limuzíne rezortu školstva, na časté výmeny oleja v neprimeranom množstve či možné fiktívne vykazovanie hodín servisných prác.

Učiteľ zo Spojenej školy Novohradskej v Bratislave v trestnom oznámení poukázal i na emisné kontroly, ktoré podľa neho dokazujú, že sa na vozidlách rezortu školstva manipulovalo s najazdenými kilometrami.

Služobné audi napríklad podľa údajov o emisnej kontrole najazdilo v období od 21. augusta 2008 do 09. júla 2010 viac ako 389 000 kilometrov, čo je v priemere 830 km za pracovný deň.

"Z uvedeného vyplýva vážne podozrenie, že sa manipuláciou s najazdenými kilometrami simulovala vysoká spotreba pohonných hmôt, ktorá bola následne zo strany ministerstva školstva preplácaná, resp. dochádzalo k odcudzeniu pohonných hmôt," píše Crmoman v trestnom oznámení.

Ministerstvo: Nepotvrdilo sa, čo hovoril učiteľ

Rezort školstva tvrdí, že mal od začiatku podozrenia na neefektívnu správu vozového parku za bývalých vedení ministerstva.

V marci 2013 rezort prepustil dvoch dlhoročných zamestnancov vozového parku.

Crmoman vo svojom trestnom oznámení upozorňuje na nehospodárne zaobchádzanie za bývalých vedení, ale aj za ministrovania Dušana Čaploviča v roku 2012.

"Vyšetrovanie polície nedokázalo to, čo prezentoval pán Crmoman. Napríklad keď hovoril o pretáčaní kilometrov, či tankovaní do súkromných áut alebo o ďalších podobných veciach. Od začiatku sme jasne hovorili, že správa vozového parku nebola efektívna a to, čím sa medializoval pán Crmoman, boli len pokusy zaujať," uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Požiada o odôvodnenie zastavenia stíhania

Crmoman cez infozákon požiada o odôvodnenie, prečo stíhanie zastavili.

"To či bolo správne, že bolo vyšetrovanie zastavené a či bola dostatočná súčinnosť ministerstva školstva vo veci vyšetrovania, môžem ja z mojej pozície posúdiť len ťažko," hovorí.

Dodáva, že v pondelok mu na ministerstve školstva sprístupnili faktúry za roky 2009 a 2010 k štyrom autám audi rezortu školstva, ktoré nie sú na webe.

Aj v nich sa podľa jeho slov stretol s prekročením objemu olejovej náplne vozidla, či prekročeným časovým rozsahom počtu hodín práce na vozidle.

"Moja iniciatíva, ktorá sa začala pred rokom, v každom prípade odhalila nehospodárnosť a pochybenia zamestnancov ministerstva, čo priznalo aj ministerstvo v Informatívnej správe odboru vnútornej správy o stave vozového parku," doplnil.