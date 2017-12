Na úrade práce mali ponižovať nezamestnaných

Personál nás ponižoval, napísala v blogu Monika. Riaditeľka oponuje, že bola agresívna.

6. feb 2014 o 15:42 Karol Sudor

BRATISLAVA. Keď 30. januára na bratislavský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Vazovovej ulici prišla 43-ročná Monika, aby si v internetovej miestnosti pozrela pracovné ponuky, zo správania sa personálu ostala v šoku.

Zážitok opísala na blogu Sme.

Klientka: Personál robí hanbu

V miestnosti sedel pán, ktorý chcel e-mailom poslať svoj životopis. Mal ho však zriadený na sociálnej sieti, ktorej stránku úrad blokuje. O radu, ako si založiť nový, preto ako počítačovo nezručný poprosil personál. Ten ho mal vysmiať.

„Dotyční sa mu hurónsky rehotali,“ vraví Monika. „Ešte pred dvomi mesiacmi pritom na ich mieste pracovali slušní a empatickí ľudia, ktorí nemali problém pomôcť a poradiť. Dobré skúsenosti mám aj so sprostredkovateľkami práce. Personál v internetovej miestnosti však ostatným robí iba hanbu.“

Monika podľa svojich slov dotyčných upozornila, že by bolo vhodné človeku pomôcť, nie sa mu posmievať.

„Začali sa však rehotať aj mne. Keď sa ich arogancia stupňovala, zvýšila som hlas a vypýtala si ich mená aj s menom vedúcej. Odmietli ich poskytnúť.“

Vybrala sa preto za členom SBS, ktorého už síce nahnevaná, ale stále slušne poprosila o telefónny zoznam. Odpoveďou jej malo byť slovo „hovno“.

Člen SBS Jindrich Hoffmann, ktorý mal vtedy službu, to vylučuje. „Nie je to pravda. S tou pani som prehodil päť slov. Telefónny zoznam som jej nedal, lebo nie je určený pre verejnosť. Sú v ňom totiž zapísané čísla všetkých zamestnancov.“

Monika sa po incidente so strážnikom vrátila do internetovej miestnosti, „kde už bola aj nadriadená dotyčných. Obvinila ma, že sa za svoje správanie môžem hanbiť. Potom odišla. Nešťastnému pánovi som nakoniec pomohla vytvoriť nový e-mail sama a pred odchodom sme si vymenili kontakty.“

Šéfka: Vulgárna bola klientka

Inak vníma celú situáciu riaditeľka úradu Jarmila Boháčová. Vysvetlila, že v internetovej miestnosti nepracujú klasickí úradníci, ale mladí nezamestnaní absolventi, ktorí poberajú štátny príspevok vo výške 128,75 eura za to, že takto 4 hodiny denne nadobúdajú pracovné návyky. „Ich úlohou je zapisovať klientov a dohliadať, aby tam nerobili neporiadok.“

Pomáhať nezamestnaným nie sú povinní, hoci to podľa riaditeľky robievajú. Pozrela si aj kamerový záznam, „žiaľ, je bez zvuku a v nízkej kvalite, preto je všetko v rovine tvrdenia proti tvrdeniu.“ Absolventi pred ňou nevhodné správanie popreli.

Potvrdil ho však 33-ročný Daniel, ktorý mal byť terčom ich posmechu. Na úrad si chodí hľadať prácu, lebo doma nemá internet. „To bolo strašné, ako nepríčetne sa nám posmievali. Cítil som sa ako najpodradnejší na svete.“

Boháčová však vidí problém v Monike. Konflikt vraj odštartoval tým, že ju dozor upozornil, aby v internetovej miestnosti nejedla. „Pri príchode som síce v ruke mala nedojedený rožok, ale to s tým nemalo nič spoločné, je to klamstvo. Išlo o to, ako sa správali k tomu pánovi,“ namieta Monika.

Podľa Boháčovej tiež mala personálu nadávať do idiotov a debilov, „vybrané slová schytali aj zamestnanci, ktorí na jej krik vyšli z kancelárií.“ Moniku tieto slová pobavili. „Nikoho som neurážala. Samozrejme, že som zvýšila hlas, keď som videla, ako sa správajú, vulgárna som však nebola. Dávala som si na to pozor, lebo som to chcela posunúť ďalej. Ak som naozaj bola bezprizorná, mali zavolať poriadkovú službu. Koniec koncov, bola som to ja, kto odkázal na kamerové záznamy. Urobila by som to, keby dokazovali moje nevhodné správanie?“

Že sa Monika nesprávala vulgárne, potvrdzuje aj Daniel. „Vôbec nie, nadávali oni jej.“ Pri incidente s členom SBS nebol, takže ho nevie posúdiť.

Videozáznam sme si vyžiadali aj my. Riaditeľka totiž tvrdí, že podľa reči tela sa na ňom dá odčítať Monikino bojové správanie. Vraj by nám ho rada poskytla, ale nedovoľuje to zákon, musela by mať súhlas všetkých, čo na ňom sú. „To si však neviem predstaviť, keďže na zázname je viac osôb.“

Priznáva však, že bez zvuku sa skutočný priebeh udalostí posudzuje ťažko a rada by sa s Monikou osobne stretla, aby počula jej názor. Tá s tým súhlasila, stretnutie je naplánované na piatok. Boháčová tiež prisľúbila, že hoci opis situácie klientkou „nezodpovedá skutočnosti, absolventi budú preradení na inú prácu.“