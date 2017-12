Kvórum pri miestnych a krajských referendách zostáva

Miroslav Kadúc, Martin Poliačik a Jana Žitňanská chceli novelou zvýšiť účasť na referendách, návrh neprešiel.

7. feb 2014 o 11:59 TASR

BRATISLAVA. Kvórum potrebné na platnosť miestneho referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov (VÚC) sa rušiť nebude.

Poslanci Národnej rady v piatok totiž neposunuli do druhého čítania novelu zákona o obecnom zriadení z dielne poslancov Miroslava Kadúca (OĽaNO), Martina Poliačika (SaS) a Jany Žitňanskej (nezaradená).

V súčasnosti sa na referende, aby bolo platné, musí zúčastniť aspoň polovica oprávnených voličov. S rovnakou iniciatívou poslanci neuspeli ani pred rokom.

Novela mala ponechať podmienku, že na prijatie návrhov tvoriacich predmet referenda by bol naďalej potrebný súhlasný prejav vôle nadpolovičnej väčšiny účastníkov referenda.

Aby bola podnietená vyššia účasť obyvateľov obce a VÚC na aktívnom živote územnej samosprávy a posilnené práva občanov, opozícia navrhovala znížiť percentá potrebné na vyhlásenie referenda na základe petície skupiny obyvateľov obce.

Ak by bola predložená petícia na vyhlásenie miestneho referenda v obci, poslanci navrhovali znížiť percento z 30 na 20 percent oprávnených voličov a v prípade vyhlásenia referenda na úrovni samosprávneho kraja zo súčasných 30 na desať percent oprávnených voličov.

Zároveň sa návrhom zákona mala zaviesť podmienka, že referendum (či už miestne, alebo na úrovni samosprávneho kraja) vyhlásené na základe petície určitého počtu oprávnených voličov, by sa mohlo konať iba v deň volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov, prípadne v deň konania volieb s celoštátnou pôsobnosťou, teda volieb do Národnej rady, prezidenta alebo do Európskeho parlamentu.

Dôvodom týchto zmien podľa trojice poslancov bola snaha zabezpečiť prítomnosť väčšieho počtu oprávnených voličov na hlasovaní a významne šetriť peňažné prostriedky na uskutočnenie referenda.

Neplatnosť kvóra sa však nemala týkať referenda o odvolaní starostu obce či predsedu samosprávneho kraja konaného na základe petície obyvateľov.