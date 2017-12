Pravidlá financovania strán a kampaní sú podľa Kaliňáka bližšie

Minister vnútra v diskusii tiež povedal, že nový zákon o štátnej službe sprísni kariérny postup policajtov.

8. feb 2014 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra pripravuje zákon o lobingu a tiež zákon o ochrane oznamovateľov korupčného správania.

Ako ďalej v povedal diskusii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko minister vnútra a podpredseda Smeru Robert Kaliňák, sú bližšie aj k vzniku pravidiel na kontrolu financovania politických strán a volebných kampaní.

Vznik komisie, ktorá má kontrolovať financovanie politických strán a predvolebných kampaní, by sa mohla dostať na program Národnej rady na jar.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár v diskusii opakovane zdôraznil, že legislatívne pravidlá pre financovanie politických strán sa pripravujú príliš dlho, zároveň priznal, že ani vládne strany za čias Ivety Radičovej sa nedokázali v tejto téme zjednotiť.

"Kvalitný zákon si vyžaduje čas," povedal ďalej Robert Kaliňák v reakcii na nedávnu správu Európskej komisie o boji proti korupcii na Slovensku.

O zákone o štátnej službe

Minister vnútra avizoval, že pripravovaný zákon o štátnej službe má priniesť policajnému zboru sprísnenie kariérneho postupu, pričom podstatné budú zásluhy.

Tvrdí, že nemá problém, aby prezident policajného zboru bol volený iným spôsobom ako menovaním ministrom.

"Na druhej strane je to minister vnútra, kto je bratý na zodpovednosť za nepodarené zásahy polície," upozornil s tým, že policajný zbor je apolitický.

Bugár si myslí, že systém musí byť nastavený tak, aby polícia mala nezávislosť a na druhej strane musí mať ten, čo zodpovedá, právomoc zasiahnuť.

Zdôraznil, že nemožno hovoriť len o polícii, dôležité je aj nezávislé súdnictvo a sprehľadnenie pôsobenia politických strán.

O útoku neonacistov v Nitre

Hostia diskusie sa vyjadrili aj vyšetrovaniu útoku extrémistov z októbra 2013 na študentský bar v Nitre.

Podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára, minimálne traja najvyšší ústavní činitelia musia takýto útok odsúdiť.

"Už pri podozrení musí tvrdo konať polícia, aj keby išlo len o mestskú políciu," myslí si Bugár.

Podľa neho však extrémizmu pomáhajú samotní politici, lebo nacionalizmus je predzvesťou extrémizmu. Prekáža mu, ak napríklad premiér vyzval vo voľbách do VÚC voličov, aby volili Slováka.

"Či je to ľavicový alebo pravicový extrémizmus, ľavica a pravica sa v tomto musí spojiť a veľmi tvrdo proti tomu vystúpiť, ak sú potrebné aj ďalšie zákony - poďme do nich, ale musí byť viditeľné, že je to politická vôľa všetkých," povedal Bugár.

Robert Kaliňák pripomenul svoje vyjadrenia o tom, že štyri mesiace od útoku po obvinenie boli nevyhnutné pre dokumentáciu, aby trestné stíhanie malo význam a skončilo sa odsúdením páchateľov.

"Snažíme sa, aby prísnosť trestu bola sprevádzaná rýchlosťou konania," doplnil s tým, že v minulosti sa stali prípady, kedy na základe rýchleho obvinenia páchatelia skončili s nízkym trestom či pokutou.