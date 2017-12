Fico hľadá poistku proti Harabinovi v Súdnej rade

Premiér chce zmeniť aj spôsob výberu šéfa Súdnej rady. Zvažuje preto aj širšie právomoci pre prezidenta.

BRATISLAVA. Predsedu Súdnej rady by už nevolili jej členovia, ale z dvoch zvolených kandidátov by ho vybral prezident, prípadne ústavní sudcovia.

Premiér Robert Fico teda nemá v pláne len oddeliť funkciu predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady, ale aj zmeniť jeho výber. Vo štvrtok o tom hovoril v parlamente.

Predseda Smeru sa tak bude snažiť rozšíriť právomoci prezidenta, za ktorého kandiduje, no môže to byť aj poistka pre prípad, že by za predsedu Súdnej rady kandidoval Štefan Harabin.

Funkčné obdobie sa mu končí koncom júna a dovtedy musí rada zvoliť jeho nástupcu.

„Nevieme si jednoducho predstaviť, že by si Súdna rada sama zvolila zo svojich radov svojho predsedu,“ hovoril Fico s tým, že šéf rady je významným ústavným činiteľom, a preto chce hľadať komplikovanejší, náročnejší spôsob jeho výberu.

Na zmeny potrebuje opozíciu

Čo ešte Fico plánuje zaviesť bezpečnostné previerky pre sudcov (Ústavný súd však už pri špeciálnych sudcoch povedal, že ich previerky sú protiústavné);

obnoviť justičných čakateľov (zrušila ich ministerka Lucia Žitňanská, čo napadli na Ústavnom súde poslanci Smeru, minister Tomáš Borec chcel s obnovou čakať na rozhodnutie );

dôkladnejšie kontrolovať práceneschopnosť sudcov a prokurátorov (plat im preplácajú vo výške sto percent);

práca z domu nemá byť pravidlom.

Zmenu však môže Fico presadiť len cez novelu Ústavy, na ktorú vládny Smer nemá dosť hlasov. Potrebuje preto rokovať s opozíciou.

Nezaradená poslankyňa Lucia Žitňanská do parlamentu už predložila novelu ústavy, ktorou rieši oddelenie funkcií šéfa rady a Najvyššieho súdu.

Fico najnovšie hovorí, že sa nebráni, aby zmenu presadili poslanci Smeru cez Žitňanskej zákon.

„Môžeme to vyriešiť už pri tomto opozičnom návrhu alebo to urobme vlastným návrhom ústavného zákona,“ povedal s tým, že „musí dôjsť k dohode medzi opozíciou a vládnou väčšinou“.

„Návrh je predložený a ja som pripravená rokovať,“ hovorí Žitňanská a dodáva, že zatiaľ ju nikto zo Smeru neoslovil.

Keď svoj návrh predložila, Fico jej odkázal, že tempo v reformách justície musí udávať minister spravodlivosti Tomáš Borec, a nie ona.

Keďže konkrétny Ficov návrh stále nevidela, ťažko sa jej reaguje na jeho predstavy, no bude sa pýtať, prečo chce zmeniť výber predsedu Súdnej rady.

Fico zatiaľ o termíne, kedy budú zmeny definitívne pripravené, nehovorí. Verí, že opozícii ich predstaví „skoro“.

Na Žitňanskú Harabin útočil

Na paragrafové znenie si chce s pripomienkami počkať aj Harabin. Dodal, že odbornej diskusii o súdnictve sa nikdy nebránil.

Keď pred tromi týždňami predstavila svoj návrh Žitňanská, zaútočil na ňu a hovoril o neodborných návrhoch z jej dielne.

Harabin sa pred piatimi rokmi stal predsedom Najvyššieho súdu, a teda aj Súdnej rady, hoci kandidoval ako minister spravodlivosti prvej Ficovej vlády.

Rok po voľbe vtedajší šéf ústavnoprávneho výboru Mojmír Mamojka zo Smeru pripustil, že Harabin prešiel po politickej dohode.