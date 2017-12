Malo by Slovensko odoberať občianstvo? (prezidentská anketa)

-

Je to zlý zákon, ktorý reaguje na iný zlý zákon.

Nemôžeme našich občanov trestať za to, že za svoj domov považujú z rôznych dôvodov aj inú krajinu.

Medzinárodné dokumenty hovoria o legitimite dvojakého občianstva, ak je tam tzv. autentická väzba na druhú krajinu. Súhlasím, a tak som aj opakovane hlasoval. S masovým prideľovaním občianstva ponad hranice a len na „princípe krvi“ nesúhlasím a nikdy súhlasiť nebudem, vytvára to pre vzájomné vzťahy úplne zbytočné riziká. Tu by sa všetci mali cítiť doma a o to sa treba snažiť v prvom aj poslednom rade.

