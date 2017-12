Fico by chcel ako prezident chodiť do Bruselu

Ako prípadný prezident by si Robert Fico rád ponechal niektoré z právomocí predsedu vlády.

10. feb 2014 o 20:33 Miroslav Kern

Od budúceho premiéra by si Robert Fico po úspechu v prezidentských voľbách vypýtal časť európskej agendy. Je to neobvyklý nápad.

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico by po svojom zvolení za prezidenta chcel meniť zvyklosti, ktorými sa naša zahraničná politika riadi od vstupu do Európskej únie pred desiatimi rokmi.

Okrem vrcholných schôdzok NATO a OSN, na ktoré chodia buď premiér, alebo prezident, by rád chodil aj na vrcholné schôdzky Únie.

„Premiérovi by som ponúkol, pokiaľ by mal záujem, predovšetkým spoluprácu v európskej agende, pretože tam sa cítim doma. A pokiaľ by došlo k dohode, tak by som rád zastupoval Slovensko na príslušných fórach Európskej únie,“ povedal Fico v rozhovore pre české Lidové noviny.

Vravel, že najmenej v prvom období novej vlády by dokázal zastúpiť všetky povinnosti premiéra v Únii.

Právomoci mu nebránia

Hoci má Fico skúsenosti z vrcholných schôdzok Únie, jeho účasť na summitoch by bola neobvyklá.

Prezident podľa ústavy zastupuje republiku „navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy“. Bližšie jeho právomoci v zahraničnej politike ústava nerieši.

Na summit však chodia šéfovia exekutívy – v prípade parlamentných demokracií predsedovia vlád, v prípade prezidentských systémov, ako napríklad vo Francúzsku, je to prezident.

Už sa stalo, že sa niektorí prezidenti dožadovali účasti na summitoch a v niektorých prípadoch na ne aj išli.