Focus: Fica sa najviac drží Kiska, pred ostatnými má náskok

Premiér by v druhom kole mohol prehrať 46:54. Správanie Kiskových voličov je však ťažko odhadnúť.

11. feb 2014 o 10:00 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Andrej Kiska je zatiaľ najsilnejším protikandidátom Roberta Fica (Smer) a podľa prieskumu agentúry Focus má najväčšie šance ho poraziť.

Konkurenti z opozície majú za popradským podnikateľom pomerne veľký odstup, preferencie Kisku sa ustálili okolo 17 percent.

Za ním nasleduje s šesťapolpercentnou stratou Radoslav Procházka a štvrtý je Milan Kňažko, ktorý stráca na Kisku 7,8 percenta.

Kandidát Ľudovej platformy Pavol Hrušovský (KDH, SDKÚ a Most-Híd) zaostáva až o osem percent.

Kiska by podľa prieskumu v druhom kole porazil suveréna prvého kola, premiéra Fica, v pomere 54:46 percent.

Ostatným kandidátom Focus predpovedá oveľa menšie šance zvíťaziť nad premiérom. Súboj Procházka - Fico by sa pre opozičného kandidáta skončil najlepšie porážkou 48:52 a ostatní by skončili ešte horšie.

Kiska berie nespokojných

Či prídu voliči Adreja Kisku skutočne v takomto počte hlasovať v prvom kole, je otázne.

Nezávislý kandidát bez straníckej minulosti sa stal všeobecne známejším až v poslednom roku, keď sa rozhodol, že bude kandidovať.

Zloženie jeho podporovateľov je pestré. Najviac ich pochádza z kategórií „iná strana“, „nerozhodnutí“ a OĽaNO, ukazuje prieskum Focusu. Nasledujú priaznivci Smeru.

Viaceré údaje naznačujú, že by medzi nimi mohli byť „antisystémoví“ a nespokojní voliči, ktorí si nedokážu vybrať z tradičných kandidátov.

„Zdá sa, že sa Kiska postupne odpútava od protikandidátov,“ hovorí Martin Slosiarik z Focusu.

Analytik však upozorňuje, že tento výsledok treba stále vnímať aj s otáznikom. Do volieb je ešte mesiac a preferenciami môžu hýbať antikampane či mobilizačné kampane kandidátov. „Je však na dobrej ceste dostať sa do druhého kola.“

Respondentom položili otázku:

"A teraz si predstavte, že by z vyššie menovaných kandidátov do druhého kola prezidentských volieb postúpila nasledujúca dvojica: ................. Pre koho by ste sa v rámci tejto dvojice rozhodli?"

Môže stratiť aj získať

Správanie Kiskových voličov podľa neho nie je ľahké odhadnúť.

„Sú to sčasti voliči, ktorí nadávajú na tradičné strany, neveria tradičným politikom a to, čo ich na pánu Kiskovi priťahuje, je, že nemá za sebou politickú stopu.“

U týchto priaznivcov si nie je istý, či nakoniec prídu do volebných miestností. Zároveň však podľa neho nie je vylúčené, že môže mať z rovnakých dôvodov ešte lepší než 17­-percentný výsledok.

Podľa sociológa má Kiska pomerne veľké šance, že mu v druhom kole dá hlasy veľa voličov iných kandidátov.

Zúčastniť na voľbách sa podľa Focusu chce až 64 percent opýtaných. Len necelých 19 percent tvrdí, že hlasovať nepôjde a 17 percent nevie či nechce odpovedať.

Účasť bude s veľkou pravdepodobnosťou nižšia – v roku 2009 v prvom kole volilo necelých 44 percent oprávnených voličov. Päť rokov pred tým to bolo o päť percent viac. Aj vtedy oveľa viac ľudí agentúram pri prieskumoch tvrdilo, že budú hlasovať.

Prieskum Focusu patrí medzi posledné od renomovaných agentúr, ktoré zverejnia do prvého kola volieb naplánovaných na 15. marca.

