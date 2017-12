Sociálne štipendiá aj pre študentov v zahraničí zamietli

Podľa KDH sú študenti so záujmom o program, ktorý sa na Slovensku nedá študovať, znevýhodnení.

11. feb 2014 o 11:25 SITA





BRATISLAVA. Slovenskí študenti zo sociálne slabších rodín študujúci v zahraničí nebudú mať nárok na sociálne štipendium.

Smer v utorok neschválil novelu vysokoškolského zákona, v ktorej poslanci za KDH Pavol Abrhan, Martin Fronc, Monika Gibalová a Pavol Hrušovský dávali možnosť poskytnúť sociálne štipendium aj slovenským študentom zo sociálne slabších rodín študujúcim v zahraničí.

"Študenti, ktorí si vyberú študijný program alebo jeho kombináciu, ktorú nie je možné študovať na slovenských univerzitách alebo vysokých školách, sa dostávajú do nevýhodného postavenia voči študentom študujúcim v Slovenskej republike a sú poberateľmi sociálneho štipendia. Ide o študentov, ktorí by v prípade absolvovania štúdia na univerzite alebo vysokej škole na území SR spĺňali podmienky pre poberanie sociálneho štipendia a bolo by im priznané," vysvetľovali poslanci KDH.

Navrhovali osobitným predpisom upraviť podrobnosti priznávania a vyplácania sociálneho štipendia.

Keďže neexistujú štatistické údaje o tom, koľko študentov – slovenských občanov s trvalým pobytom na území študuje na zahraničných vysokých školách mimo územia Slovenska, a ktorí by súčasne spĺňali kritériá na prideľovanie sociálneho štipendia, kresťanskí demokrati nevedeli vyčísliť, koľko peňazí si ich právna norma vyžiada.