Ste za garanciu vyšších platov pre sestry? (prezidentská anketa)

Zdravotné sestry tu pre ľudí odvádzajú robotu, ktorú si tento štát musí vážiť viac. Tie sestry, ktoré pracujú vo verejných zariadeniach, by vyššie platy mali dostať čím skôr, najlepšie hneď. Tie, ktoré pracujú u súkromníkov, by si takisto zaslúžili viac, ústavný súd však určil niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené na to, aby to bolo v súlade s ústavou. Dá sa to, len to chce od vlády poctivú a kompetentnú snahu. Zatiaľ ju nevidím.

Denník SME každý deň kladie najdôležitejším prezidentským kandidátom jednu otázku.

Od respondentov žiadame jednoznačnú odpoveď (napríklad "Áno" alebo "Nie"). Ak ju nedokážu alebo odmietnu dať ani po upozornení, uvádzame miesto odpovede pomlčku.

