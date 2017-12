Prieskum Focus: Okolo hranice zvoliteľnosti sú Nova a SaS

Smer vedie neohrozene, najsilnejšou opozičnou stranou je KDH s takmer trinástimi percentami.

12. feb 2014 o 14:51 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali uplynulý víkend, podľa prieskumu agentúry Focus by ich vyhrala strana Smer so ziskom 38,1 percenta hlasov.

Za ňou by skončili KDH so ziskom 12,7 percenta a OĽaNO s ôsmimi percentami.

Výsledky prieskumu:

Smer - 38.1 %

KDH - 12.7 %

OĽaNO - 8 %

SDKÚ - 7.2 %

Most - 6.2 %

SMK - 5.9 %

SaS - 5.4 %

Nova - 4 %

SNS - 3.3 %

ĽSNS - 3.1 %

Respondentom položili otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?"

Z opýtaných respondentov by 18,1 percenta nešlo voliť a 15,4 percenta z nich odpovedalo "neviem“, resp. „nechcem odpovedať“.