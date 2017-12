Výchovnú facku Európa zatracuje, Slovensko sa pridáva

Na Slovensku má s násilím v rodine skúsenosť až 36 percent žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.

12. feb 2014 o 19:43 Michal Piško, Tomáš Vasilko, Michal Piško

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Švédska polícia si pre rodičov prišla už na druhý deň po ozname, že bijú svoje deti a hneď ich dala do väzby. To všetko za to, že opakovane bili svoje deti, ktoré sa nechceli modliť.

Štyri deti od deväť do štrnásť rokov sú teraz v opatrovateľskej starostlivosti. Rodičom z Malajzie, ktorí síce vlastnia diplomatický pas, no imunita sa na nich nevzťahuje, hrozí najviac desať rokov väzenia.

Bitie trvalo tri roky, dostávali aj bambusovou palicou a opaskom po tvári, krku i tele. Vo Švédsku sú už 35 rokov zakázané telesné tresty voči deťom nielen v škole, ale aj doma. Zákon zakazuje aj výchovné pohlavky či facky.

Tresty zrušili aj vôkol nás

O úplnom zákaze telesných trestov uvažuje v rámci zmeny občianskeho zákonníka aj naše ministerstvo spravodlivosti. Zákonník by sa mal meniť koncom volebného obdobia.

Na Slovensku platí nulová tolerancia k telesným trestom v školách, od roku 2009 aj v detských domovoch, v resocializačných zariadeniach či krízových strediskách.

Rodičom však zákon ponecháva možnosť používať tresty, ktoré neohrozujú „zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa“.

Švédi v roku 1979 schválili ako prví na svete úplný zákaz telesných trestov voči deťom. Po nich sa pridali škandinávske krajiny Fínsko a Dánsko a neskôr aj ďalšie štáty prevažne z Európy.

Úplný zákaz fyzických trestov, ktoré podľa niektorých výskumov agresivitu u detí dlhodobo zvýšia, podporuje aj Rada Európy. Celkovo zákaz na svete schválilo 34 krajín. V našom okolí sú to všetky krajiny okrem Českej republiky.

Odborníci upozorňujú, že určiť hranicu, pri ktorej fyzické tresty na dieťati nezanechávajú následky, je prakticky nemožné.

„Aj zdanlivo nie hrubé násilie môže na dieťati zanechať vážne psychické stopy,“ hovorí Ivan Leitman zo združenia Náruč, ktoré sa stará o týrané, zneužívané a zanedbávané deti.