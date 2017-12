Lajčáka spájajú s kandidátmi na post šéfa európskej diplomacie

Slovenský minister zahraničia možno nahradí Catherine Ashtonovú a povedie zahraničnú politiku Únie.

13. feb 2014 o 20:12 Dušan Mikušovič

BRUSEL. Meno slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka sa spomína medzi kandidátmi na post vysokého komisára pre zahraničnú politiku Európskej únie.

Píše to nové vydanie týždenníka European Voice a počuli o tom aj slovenskí europoslanci.

Lajčák by sa do Bruselu mohol dostať na jeseň, keď sa bude meniť zloženie Európskej komisie.

Nahradil by v nej súčasného slovenského komisára Maroša Šefčoviča, ktorý má na starosti vzťahy medzi inštitúciami a administratívu.

Pozitívna správa

„Nevidíme dôvod sa k tomu vyjadrovať, ale pre Slovensko je určite pozitívne, ak sa jeho predstaviteľ spomína v takýchto súvislostiach,“ reagovalo vo štvrtok na tieto správy ministerstvo zahraničných vecí.

Zahraničnú politiku Únie v súčasnosti vedie Britka Catherine Ashtonová.

Týždenník European Voice tvrdí, že medzi kandidátmi na jej miesto sú okrem Lajčáka aj Poliak Radoslaw Sikorski a Dán Holanďan Frans Timmermans.

V prospech všetkých troch by mohlo hovoriť to, že v porovnaní s Ashtonovou pochádzajú z menšej európskej krajiny a so zahraničnou politikou majú skúsenosti.

„No všetci traja sú muži, čo môže na druhej strane hrať proti nim,“ píše týždenník. Brusel totiž pri obsadzovaní funkcií dbá aj na rodovú rovnosť.

„Tieto reči sa šíria, pán Lajčák patrí medzi veľmi schopných ľudí v tejto oblasti,“ potvrdzuje debatu o slovenskom ministrovi europoslanec Vladimír Maňka (Smer). „Na oficiálnej úrovni sa to zatiaľ nepreberalo.“

Lajčák si renomé vybudoval predovšetkým počas pôsobenia na Balkáne.

Najprv ako kľúčový diplomat Bruselu pri organizovaní referenda o nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006 a v nasledujúcich troch rokoch ako vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a predstaviteľ EÚ v Bosne a Hercegovine.

Prestížny časopis World Politics Review Lajčáka minulý rok spomínal aj ako možného kandidáta pri voľbe generálneho tajomníka OSN. Voliť ho budú v roku 2016. Aj vtedy Lajčák reagoval iba tak, že je pozitívnou správou, ako spomínajú jeho meno.

Lajčákova nominácia na post vysokého komisára pre zahraničnú politiku Európskej únie bude závislá aj od toho, ako dopadnú májové európske voľby.

Podľa najnovších odhadov by mohli socialisti po rokoch získať viac mandátov ako európski ľudovci. V tom prípade by im mohol pripadnúť aj post predsedu Európskej komisie, kde by radi videli Nemca Martina Schulza.

Odišiel už aj Kubiš

Ak by však v máji viac hlasov predsa len získala Európska ľudová strana, je možné, že sa Schulz bude chcieť nasťahovať práve do Ashtonovej úradu. To by Lajčákove šance znížilo.

Ak by Lajčák z vlády odišiel, nebol by prvým našim ministrom zahraničných vecí, ktorý z vlády odišiel na vysoký diplomatický post.

Ján Kubiš z prvej Ficovej vlády odišiel zhruba v polovici jej vládnutia do Ženevy na post výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN. Nahradil ho práve Miroslav Lajčák.