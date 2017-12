Ste za uznanie Kosova? (prezidentská anketa)

-

Rozhodnutie Slovenska nepriznať jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova bolo správne. My sme ku svojmu postoju mali aj morálny základ. Stali sme sa nezávislým štátom po dohode s Českou republikou. Fakt, že päť štátov Európskej únie Kosovo v tom čase neuznalo, umožnil, aby sa Srbsko nevzdalo svojej integračnej cesty do Európskej únie, ktorá dobre napreduje. Je správne, že Slovensko podporuje rokovania. Je dôležité, aby konečné riešenie bolo výsledkom dohody, lebo len tak bude mať trvácnosť a zabezpečí mier na Balkáne.

Prial by som si, aby sa Srbi s Kosovčanmi dohodli, ale kým sa tak nestane, som za zdržanlivosť. Na dobrých vzťahoch Slovenska so Srbskom mi záleží, pretože po vstupe do Únie to bude jeden z lídrov regiónu a môže pre nás slúžiť aj ako nástroj komunikácie vo vzťahu k Rusku. Uznaním Kosova dnes nemáme čo zásadné získať, môžeme však veľa stratiť. Strategické záujmy Slovenska sú pre mňa prioritou.

