Žena chcela z balkóna hodiť na poslancov stoličku, polícia prípad vyšetruje

Schôdzu k odvolávaniu premiéra Roberta Fica za kauzu emisie ukončil incident na balkóne pre verejnosť.

14. feb 2014 o 15:08 sita, tasr





BRATISLAVA. Z parlamentného balkóna pre verejnosť sa vo štvrtok pokúsila 36-ročná žena zhodiť stoličku.

V poslednej chvíli jej v tom zabránila ochranka, ktorá ju potom vyviedla z priestorov parlamentu.

Polícia prípad vyšetruje, ženu zatiaľ neobvinili.

Kričala na poslancov

Štvrtkovú mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu premiéra Roberta Fica za kauzu emisie ukončil incident ľudí nespokojných s prácou poslancov.

Spomínaná žena po hlasovaní kričala na poslancov: "Hanba, hanba! Ľudia tu umierajú od hladu, my to už nebudeme tolerovať".

"My sa vrátime a s nami príde zákon," kričala skupina ľudí pri tom, ako ich vyvádzali z parlamentného balkóna.

Ľudia z balkóna poslancom vyčítali, prečo sa odvolávajú a nedajú na seba trestné oznámenie, politici sú podľa nich rovnakí, bez ohľadu na farbu straníckeho trička.

"Aj červení, aj modrí, aj zelení, všetci patríte do jedného vreca!" kričali.

Paška nové opatrenia neplánuje

Paška neplánuje v súvislosti s prípadom zaviesť nové bezpečnostné opatrenia. „Všetky opatrenia, ktoré vyplynuli z obáv a z informácií, už boli urobené,“ povedal.

Novinárov poslal spýtať sa Igora Matoviča, Jozefa Viskupiča a Heleny Mezenskej, kto brával do parlamentu ľudí, ktorí sú za incidentmi a kto ich organizoval.

Žena, ktorá chcela hodiť na poslancov stoličku, bude mať podľa Pašku zakázaný vstup do parlamentu. Tvrdí, že bola rizikom aj pre novinárov.

Matovič podá trestné oznámenie

Matovič pre Paškovo vyjadrenie podá trestné oznámenie za ohováranie.

"Včera hneď po incidente som sa pýtal na vrátnici, kto tú ženu priviedol do parlamentu. Povedali mi, že prišla ako verejnosť, nie ako hosť konkrétneho poslanca. Preto za včerajší incident nesie plnú a jedinú zodpovednosť predseda parlamentu Paška," zdôraznil Matovič.

Poslankyňa za OĽaNO a prezidentská kandidátka Helena Mezenská tiež vylúčila, že by ženu, ktorá sa pokúšala hodiť stoličku na poslancov, priviedla do parlamentu a že by konala na jej popud.

"Včera som na spoločné rokovanie do parlamentu priviedla jedného pána a na balkón som nesprevádzala nikoho," dodala.

Archívne video: