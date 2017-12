Váš vzťah k odlišnosti je daný históriou, hovorí Švédka

Švédska europoslankyňa ANNA IBRISAGIČ hovorí desiatimi jazykmi. Naučila sa aj po slovensky.

Švédska europoslankyňa ANNA IBRISAGIČ hovorí desiatimi jazykmi. Naučila sa aj po slovensky, lebo sedávala blízko našich zástupcov.

Často jazdíte na Slovensko?

„Dosť často aj preto, že sa snažím pomáhať priateľom medzi slovenskými politikmi. Aj teraz sa chystám za Eduardom Kukanom, ktorý kandiduje do európskeho parlamentu. Bratislava je jediné mesto, kde môžem nakupovať slovenské knihy a krížovky. Keď som vo Viedni, často skočím aj na Slovensko.“

Akým jazykom v Bratislave hovoríte?

„Snažím sa využiť každú možnosť precvičiť si slovenčinu. Hovorím desiatimi jazykmi a keby som jeden nepoužívala, nezabudnem ho úplne, ale nebude to ono.“

Ako sme na tom s jazykmi?

„Chodím sem pätnásť rokov a lepší sa to. Na začiatku ľudia rozumeli najmä po rusky, s mnohými to šlo po nemecky. Čím viac však ľudia cestujú, tým viac hovoria aj po anglicky. Týka sa to aj taxikárov či sprievodcov vo vlakoch. Mám pocit, že to platí aj naopak, že sa čoraz viac cudzincov učí po slovensky. Keď som robila skúšky zo slovenčiny na univerzite v Bratislave, boli tam študenti z osemnástich krajín.“

Ste Švédka narodená v Bosne. Aký majú Slováci vzťah k cudzincom?