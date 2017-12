Archeologické vykopávky končia na burzách v zahraničí

Polícia a ministerstvo kultúry zriadili jednotku proti kriminalite v oblasti kultúrneho dedičstva.

14. feb 2014 o 19:58 Michal Piško

BRATISLAVA. Sme obyčajní ľudia, ktorí majú záľubu v hľadaní inak nenávratne stratených vecí. A skôr tvrdíme, že by sme v prípade zmeny zákona oveľa viac nálezov zachránili a sprístupnili tak širokej verejnosti.

Petícia s takýmito slovami sa po nedávnej policajnej razii u 22-ročného hľadača pokladov z Bolerázu začala šíriť na internetových fórach amatérskych archeológov.

Mladíka polícii nahlásil profesionálny archeológ potom, ako ho videl s detektorom prehľadávať okolie železničnej trate neďaleko Trnavy.

Za vyhľadávanie nálezov s detektorom u nás od zmeny zákona v septembri 2011 hrozí až päť rokov väzenia. Nelegálna je aj držba vykopávok, tie podľa zákona patria štátu.

Pri domovej prehliadke Bolerázana polícia zaistila veľkú zbierku od hrotov z doby kamennej cez slovanské sekerky až po novodobé mince a gombíky.

Podobné záťahy sa však polícii nedaria často. Za dva a pol roka od zmeny zákona vyšetrovali pre nelegálne hľadanie deväť ľudí. Obvinili dvoch, tri prípady ešte vyšetrujú.

Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že odsúdený bol za tento paragraf zatiaľ jediný človek, ktorý vyviazol s podmienkou.

Nadšené burzy

Ministerstvo kultúry i pamiatkari si napriek tomu sprísnenie zákona pochvaľujú.

„Súčasné dianie okolo prípadu mladíka z Bolerázu len dokumentuje skutočnosť, že polícia berie túto dlhodobo neriešenú problematiku vážne,“ hovorí Renáta Glaser-Opitzová z Pamiatkového úradu.

Pamiatkari upozorňujú, že amatérski hľadači môžu neodbornou manipuláciou nálezy poškodiť a ich odvozom z miesta ich navyše vytrhávajú z informačne cenných nálezových situácií a kontextov.

„V posledných rokoch sa aj vďaka tejto novele znížil počet zistených miest s narušením lokality s archeologickými nálezmi,“ pochvaľuje si aj hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár.

Hľadači pokladov o tom pochybujú. „Akurát si dávajú väčší pozor, o nálezoch už archeológov a múzejníkov neinformujú, ale ich rovno vyvážajú,“ vraví člen komunity, ktorý nechcel byť menovaný.

„Burzy v okolitých krajinách sú naším zákonom nadšené.“

Podobnú skúsenosť má aj riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

„Mne osobne sa zdá, že v teréne sa nezmenilo takmer nič, v každej zaujímavejšej lokalite nachádzame diery po vykrádačoch,“ hovorí.

Špeciálna jednotka

Upozorňuje aj na to, že na zahraničných internetových stránkach sa neustále objavujú nové nálezy zo Slovenska.

„Len pred dvomi týždňami som narazil na ponuku celého radu nálezov z doby bronzovej i rímskeho obdobia z okolia Štúrova,“ hovorí.

Rozmach nelegálneho obchodovania s nálezmi pripúšťa aj ministerstvo kultúry.

„Z tohto dôvodu prišlo na Prezídiu Policajného zboru k zriadeniu špecializovanej skupiny odborníkov na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva,“ povedal bez podrobností Bednár.

Ruttkay mieni, že pľundrovanie nálezov by spomalilo zjemnenie zákona, ktoré by hľadačom umožnilo spolupracovať s profesionálmi, ako je to napríklad v Nemecku.

„Mnohí sú iba vášniví hľadači a nálezy nepredávajú. Teraz sú však všetci v jednom vreci a zákon dokonca komplikuje prácu aj nám, keď musíme na vyhľadávanie získavať komplikované povolenia,“ dodáva šéf archeologického ústavu.