Pijete? (prezidentská anketa)

Okrem obdobia medzi Popolcovou stredou a Veľkonočnou nedeľou pijem pravidelne víno, najčastejšie k jedlu. Má na mňa vyslovene priaznivý vplyv, a hoci sa tomu asi ťažko verí, dokáže zo mňa urobiť príjemného, zhovorčivého, priam vľúdneho človeka. Vo víne je pravda a mojou osobnou pravdou je nežný vzťah k blízkym ľuďom. V ostatnom období to však dosť zanedbávam, niekedy nám jedna sedmička vydrží s manželkou aj dva tri dni. To by viacerí moji kamaráti možno ani nemali vedieť, budú sa mi smiať.

