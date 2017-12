O zákazku na tabuľky s evidenčný číslom sa na vnútre nesúťažilo roky

Na dobu neurčitú uzavreli v roku 2005 zmluvu s firmou Turčan Delta. Zmluvné pokuty platia desať rokov.

15. feb 2014 o 10:00 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra na tento rok objednalo takmer 770-tisíc tabuliek s evidenčným číslom, ktoré bude prideľovať majiteľom vozidiel. Zaplatí za to takmer vyše 6,9 milióna eur.

Ak by ministerstvo tabuľky neobjednalo, aj tak by muselo platiť, a to za minimálne 250-tisíc tabuliek.

Vyplýva to zo zmluvy medzi rezortom vnútra a spoločnosťou Turčan Delta, ktorú uzavreli ešte v roku 2005.

Zmluva bola dohodnutá na dobu neurčitú, no zmluvné pokuty na najbližších desať rokov.

Zmluva sa predlžovala dodatkami

Aliancia Fair-play považuje zmluvu bez ohraničenej doby trvania za problém.

"Ministerstvo sa ňou na dlhé roky pripútalo k jednému dodávateľovi a prijalo podmienky, ktoré pre verejnú kasu nemuseli byť v budúcnosti výhodné," tvrdí Pavol Lacko z aliancie.

Práve tým, že zmluva bola uzavretá na neurčitú dobu, ministerstvo vnútra zdôvodňuje fakt, že od roku 2005 sa o zákazku na tabuľky s evidenčnými číslami vozidiel (EČV) súťažilo. Zmluva sa predlžovala dodatkami, ten posledný má poradové číslo 18.

"Keď štát dodatkami predlžuje zmluvu osem rokov, obchádza tým zmysel verejnej súťaže. Jej cieľom je dotlačiť dodávateľa k čo najnižšej cene pri štandardnej kvalite a šetriť tak peniaze daňových poplatníkov. Dlhoročným nakupovaním bez súťaže sa štát tejto výhody nerozumne vzdáva," vysvetlil Lacko.

Na otázky odpovedať nechceli

Firma Turčan Delta, ktorá sídli v Koštanoch nad Turcom v okrese Martin, dodáva štátu EČV už od roku 1996.

V roku 2005 prebehlo verejné obstarávanie, na podklade ktorého bola podpísaná spomínaná zmluva. Kto sa do neho prihlásil a aké ponuky predložil, sa už dnes nedá zistiť.

"Dokumentácia z verejného obstarávania bola uchovávaná v súlade s vtedy platným zákonom o verejnom obstarávaní štyri roky," informoval rezort vnútra.

Firma od vtedy podľa informácií z rezortu dodala takmer 3,5 milióna párov tabuliek s EVČ, za ktoré ministerstvo vnútra zaplatilo viac ako 58 miliónov eur.

Agentúra TASR sa pokúsila zistiť okolnosti vzniku zmluvy u výrobcu tabuliek.

Peter Blizniak z spoločnosti Turčan Delta na tieto otázky nechcel odpovedať s tým, že všetko podstatné je v zmluve a v dodatkoch, ktoré sú zverejnené.