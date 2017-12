Rezort diplomacie nakúpi státisíce schengenských vízových nálepiek

Počne predpokladajú spotrebu 150-tisíc nálepok, v elektronickej aukcii ich vysúťažili za 32 centov za kus.

16. feb 2014





BRATISLAVA. Rezort diplomacie chce nakúpiť státisíce kusov slovenských schengenských vízových nálepiek.

Ministerstvo zahraničných vecí uzavrelo rámcovú dohodu so spoločnosťou, ktorá im bude nálepky predávať za 0,319 eur za kus, a to do vyčerpania finančného limitu 630-tisíc eur bez DPH, maximálne však do siedmich rokov od uzatvorenia dohody.

Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

Ministerstvo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania predpokladalo, že pri cene 0,60 eur za kus nakúpi 1 050 000 nálepiek, v elektronickej aukcii sa im však podarilo vysúťažiť nižšiu cenu.

Objednávať chcú 150-tisíc kusov nálepiek ročne.

"Predpokladaný počet 150-tisíc kusov vízových nálepiek za rok je založený na predchádzajúcej spotrebe vízových nálepiek a v ďalších rokoch môže klesnúť alebo stúpnuť," uvádza sa v oznámení.

V rámci jednej objednávky ministerstvo objedná minimálne 30-tisíc vízových nálepiek.

Vízová nálepka bude mať obdĺžnikový tvar a musí obsahovať priestor pre fotografiu, optický variabilný znak (kinegram), logo pozostávajúce z písmen označujúcich Slovenskú republiku "SK" s efektom latentného obrazu, označenie vízum napísané veľkými písmenami, ktoré má v závislosti od uhla pohľadu zelenú alebo červenú farbu, predtlačené deväťmiestne číslo vízovej nálepky s osobitným typom písma a kód krajiny pozostávajúci z troch písmen "SVK".