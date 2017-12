Odborári ocenili lekárku, ktorá upozornila na bielenie karty

Lekárka Zuzana Pechočiaková poukázala na bielenie karty novorodenca v nitrianskej fakultnej nemocnici.

16. feb 2014 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Lekárski odborári ocenili lekárku Zuzanu Pechočiakovú z Fakultnej nemocnice Nitra, ktorá vlani upozornila na bielenie chorobopisu novorodenca.

Ocenenie si odniesla aj Anna Šušolíková z Vojenskej nemocnice v Ružomberku za boj proti dlhodobo nevýhodným zmluvám ružomberských lekárov.

Obe lekárky získali Cenu Dávida za rok 2013 za to, že prejavili mimoriadnu odvahu v boji za lepšie postavenie lekárov alebo za lepšie zdravotníctvo.

Kauza bielenie Michal sa narodil v marci predčasne a so zápalom pľúc,

v nitrianskej nemocnici ho liečili zrejme nadmernými dávkami gentamycínu,

pre akútne zlyhanie obličiek chlapca previezli do detskej nemocnice v Bratislave,

o gentamycíne napísala do prepúšťacej správy,

informáciu neskôr zabielila Alena Ďurišová,

rodičia podali podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre predávkovanie liekmi, nie pre bielenie karty.

Cenu Dávida za dlhoročný prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo získal Michal Polician.

Galavečer, počas ktorého ocenenia odovzdali, prebehol v sobotu 15. februára v Prešove. Ceny udeľoval celoslovenský Klub predsedov Lekárskeho odborárskeho združenia (LOZ) na základe nominácie Výboru LOZ.

Predseda odborového združenia Peter Visolajský poďakoval pri odovzdávaní ceny lekárke Pechočiakovej za to, že ukázala pacientom, že lekári stoja za svojimi pacientmi a to aj vtedy, keď to pre nich nemusí byť príjemné.

Zdôraznil, že kauza bielenia pacientovej dokumentácie v nitrianskej nemocnici stále nie je ukončená. Problém podľa neho nebol vyriešený ani systémovo tak, aby sa podobné veci v budúcnosti pacientom ani lekárom neopakovali.

"LOZ opakovane žiadalo pani ministerku Zvolenskú o stretnutie a zodpovedanie otázok ku kauze bielenia na základe záverov ministerskej kontroly, žiaľ pani ministerka opakovane túto žiadosť o stretnutie odmietla. Je to pre LOZ neakceptovateľný postoj kompetentného," hovorí Visolajský.