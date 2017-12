Hlina sa chce s vlastnou stranou zapojiť do eurovolieb

Stranu Občania chce nezaradený poslanec Alojz Hlina zaregistrovať v tomto štvrťroku, zbiera podpisy.

16. feb 2014 o 16:34 TASR

BRATISLAVA. Alojz Hlina plánuje zaregistrovať svoju stranu Občania v tomto štvrťroku. Ešte stále zbiera podpisy, potrebuje ich minimálne 10-tisíc.

Nezaradený poslanec Národnej rady by sa chcel so stranou zapojiť aj do májových eurovolieb. Zatiaľ nechce prezradiť ako a s kým.

"Vzhľadom na to, že rokovania ako a s kým v súčasnosti prebiehajú a nie sú ešte ukončené, budeme o výslednej forme spolupráce informovať koncom februára," povedal pre agentúru TASR Hlina.

Pripomenul aj problémy s názvom strany, o ktorý takmer prišiel. Napokon sa tak nestalo a Hlina verí, že stranu čoskoro zaregistruje.

Mieni ju budovať ako štandardnú stranu s regionálnymi štruktúrami. Občania majú byť stredová strana.

Chce presadzovať občiansky princíp, spravodlivosť a pomoc slabým a nevládnym.

Hlina plánuje stranu na začiatku financovať zo svojich vlastných prostriedkov.