Ste za vytvorenie jedinej štátnej poisťovne? (prezidentská anketa)

Už roky tu hlásam zrušenie zdravotných odvodov a úhradu zákonného štandardu zdravotnej starostlivosti zo štátneho rozpočtu. S tým, že vo vzťahu k nadštandardu by mala byť normálna súťaž medzi poisťovňami. Ušetrí nám to peniaze, zníži zaťaženie práce a sprehľadní vzťahy. Môj návrh má medzi odborníkmi podporu a podľa mňa sa skôr či neskôr presadí. Okrem toho, že by to pomohlo najmä nižším príjmovým skupinám, motivovalo by to zamestnávateľov k pružnejšej tvorbe nových pracovných miest.

