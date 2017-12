Hotelov je na Slovensku veľa, sú najprázdnejšie v Európe

V rebríčku sme poslední aj počas leta. Hotelieri tvrdia, že sa u nás nové penzióny stavali príliš divoko.

18. feb 2014 o 20:05 Michal Piško, Dušan Mikušovič, Michal Piško

BRATISLAVA. Ak si potrebujete rezervovať izbu v niektorom zo slovenských hotelov či penziónov, nemusíte mať obavy, že by pre vás nemali voľné miesto.

Veľká časť z nich má po celý rok dostatok voľných izieb. Slovenské hotely patria k najprázdnejším v Európe. Ich priemerná obsadenosť za posledné roky neprekročila ani tridsať percent.

Na porovnanie, hotely na Cypre, Malte, v Chorvátsku či v Španielsku majú priemerne prázdnych postelí menej ako polovicu.

Vyplýva to z údajov Eurostatu.

Graf znázorňuje mieru vyťaženosti lôžok v hoteloch, moteloch, boteloch a penziónoch v EÚ za rok 2013. Slovensko je vyznačené červenou líniou, celoročne má ubytovacie kapacity najprázdnejšie. Priemer u nás vlani mierne vylepšovali zimné mesiace, kedy bolo dostatok snehu. V lete naopak Slovensko láka najmenej nocľažníkov v EÚ. Farebne sú vyznačené aj niektoré ďalšie referenčné krajiny, fialovou je Malta, ktorá má celoročne najplnšie, belasé je Chorvátsko, oranžové Rakúsko a tmavomodré Česko.

Hotelov je príliš veľa

Slovenskí hotelieri vysokú neobsadenosť izieb vysvetľujú tým, že je u nás príliš veľa ubytovacích zariadení. Stavali sa v rokoch 2006 až 2012, často za peniaze z eurofondov.

„Mnohé vznikali v Tatrách či Bratislave, kde dopyt po nových hoteloch až tak hore nešiel, no ponuka sa aj tak zvyšovala,“ hovorí Katarína Malová z hotela Kaskády pri Sliači.

S tým, že máme veľa zariadení, súhlasí aj generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Štatistiku podľa neho kazí aj to, že sme výrazne sezónnou krajinou so silnou letnou a zimnou sezónou, no medzi tým je obsadenosť slabá.

V roku 2012 boli slovenské hotely, motely, botely a penzióny najmenej vyťažené spomedzi EÚ a pridružených krajín. Obsadenosť v našich hoteloch dosiahla len 26,8 percenta. V roku 2011 to bolo 27,5 percenta a za prvé tri štvrťroky 2013 to bolo 29 percent.





Výnimiek je len pár

Práve počas zimných mesiacov sa Slovensko dokáže dostať z posledných miest v rebríčku. Napríklad vo februári minulého roka sme boli pätnásti.