Predsedu Súdnej rady by mal menovať prezident na návrh šéfa Ústavného súdu

Akým spôsobom by mal predseda Ústavného súdu vybrať kandidátov, minister spravodlivosti zatiaľ neukázal.

18. feb 2014 o 14:16 TASR

BRATISLAVA. Nového predsedu Súdnej rady by mal vyberať prezident z dvoch kandidátov, ktorých bude predkladať predseda Ústavného súdu.

Takýto návrh na zmeny v justícii v utorok predstavil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) po rokovaní s predsedom parlamentu Pavlom Paškom (Smer) a zástupcami justície.

Budú potrebovať aj hlasy opozície

Paška pripomenul, že Smer nemá ústavnú väčšinu a niektoré avizované zmeny v justícii ju budú vyžadovať.

Borec doplnil, že podľa jeho návrhu by predsedu Súdnej rady mal byť po novom ústavným činiteľom.

"Pokiaľ by to mal byť sudca, tak by nemal vykonávať svoju funkciu sudcu počas doby vykonávania funkcie predsedu Súdnej rady," povedal Borec.

Spôsob kreovania predsedu Najvyššieho súdu by sa podľa neho meniť nemal, teda aj naďalej by ho volili členovia Súdnej rady.

Akým spôsobom by mal predseda Ústavného súdu vybrať dvoch kandidátov, Borec zatiaľ neuviedol. Podľa neho to ešte bude predmetom debaty.

Žitňanská vidí Ficovu kampaň

Podľa exministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej sú návrhy na zmeny v justícii iba súčasťou prezidentskej kampane Roberta Fica.

"Považujem za nezodpovedné, že vôbec uvažujú takýmto spôsobom, že v nejakom všeobecnom dialógu vytvoríme novelu ústavy, začneme preverovať sudcov a vôbec si nie sme vedomí dôsledkov," povedala.

V parlamente sa podľa nej v súčasnosti dá vyriešiť oddelenie funkcií predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady, čo má v pláne aj rezort spravodlivosti a to prostredníctvom jej návrhu, ktorý je už Národnej rade.

Zmeny plánujú od januára

Pripravované zmeny v justícii oznámili na konci januára premiér Robert Fico (Smer) a Tomáš Borec.

Mala by byť medzi nimi aj istá forma bezpečnostnej previerky, ktorá by slúžila ako podklad pri procese vymenovávania sudcov.

Ich prostredníctvom by sa podľa Boreca malo skúmať, ako adept na sudcu nadobudol majetok, prípadne či mal nejaké kontakty so závadovými osobami.

Ďalšou zmenou by malo byť posilnenie kompetencií Súdnej rady, napríklad o možnosť podávať z vlastnej iniciatívy návrhy na disciplinárne stíhanie sudcov.