Voľby do europarlamentu budú stáť viac ako osem miliónov

Eurovoľby, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. mája, budú stáť o desať percent viac ako v roku 2009.

19. feb 2014 o 11:17 TASR

BRATISLAVA. Voľby do Európskeho parlamentu budú stáť daňových poplatníkov 8,25 milióna eur. Výdavky v stredu schválila vláda v rámci materiálu organizačno-technického zabezpečenia volieb.

Tohtoročné eurovoľby, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. mája, budú stáť o desať percent viac ako v roku 2009, keď Slovensko na ne plánovalo takmer 7,5 milióna eur.

V rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra je teraz vyčlenených 7,2 milióna eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu je rozpočtovaných 1,05 milióna eur.

Financie pre rezort vnútra budú použité najmä na náhrady mzdy pre členov volebných komisií, odmeny členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, tlač hlasovacích lístkov, metodických, informačných materiálov a volebných tlačív, tiež na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie, nevyhnutnú úpravu a prevádzku volebných miestností, ale aj na ochranu verejného poriadku vo volebný deň, informuje vládny materiál.

Pre každú okrskovú volebnú komisiu je vyhradených päť eur ako hovorné, teda na zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia.

Financie pre Štatistický volebný úrad použijú na spracovanie výsledkov volieb.

Kabinet rozdelil úlohy pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce, ktorých splnením by mali byť vytvorené podmienky pre organizačné, materiálne a technické zabezpečenie volieb.

Ide najmä o práce spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, s vytvorením volebných orgánov všetkých stupňov a podmienok pre ich činnosť, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením školení osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave volieb a samotného priebehu hlasovania, spracovaním výsledkov hlasovania, so zabezpečením archivácie volebnej dokumentácie a ďalších prác súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb, píše sa vo vládnom materiáli.