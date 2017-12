Ukrajinci v Jasnej: Nepotrebujeme ani Rusko, ani Úniu

Približne stovka Ukrajincov dovolenkuje pod Chopkom. Niektorí sledujú situáciu doma.

19. feb 2014 o 17:58 Daniel Vražda

Približne stovka Ukrajincov dovolenkuje v Jasnej pod Chopkom. Niektorí lyžujú, iní s napätím sledujú situáciu doma a olympiádu.

JASNÁ. Kyjev zažíva najväčší masaker v novodobej histórii, desiatky ľudí umierajú na uliciach a stovky zranených sa lekári snažia zachraňovať v nemocniciach.

Ukrajinci v Jasnej pod Chopkom striedavo lyžujú a sledujú v televízii a na internete olympiádu v Soči a reportáže zahraničných staníc o krviprelievaní v Kyjeve.

O politike veľmi rozprávať nechcú

Jakub Vojtek má reštauráciu hneď vedľa lyžiarskeho svahu a vlekov. Komunikuje aj s Ukrajincami, ktorí sa zastavia na obed.

„Nie je ich tu veľa. Oddychujú, lyžujú a o politike veľmi nehovoria. Tí, s ktorými som sa rozprával, nemali žiadny problém s Janukovyčom. Najradšej by boli, keby sa to už skončilo,“ povedal Vojtek.

Maxim prišiel lyžovať do Jasnej z ukrajinského Krasnoarmejska. Mesto v Doneckej oblasti je vzdialené od Kyjeva bezpečných 640 kilometrov. Veľa priateľov má aj priamo v Kyjeve, ale nie je s nimi v kontakte a nevie, čo je s nimi. Nepokoje sleduje na internete.

Keď sme sa opýtali na názor na situáciu v Kyjeve, mŕtvych a ranených, poslal malú dcérku lyžovať s inštruktorom.

„Ako to povedať. Nikto sa nechce vzdať moci za žiadnu cenu. Problém je, že Ukrajina nemá lídra, ktorý by dal ľuďom a krajine jasný smer. Takého nemá podľa mňa ani opozícia,“ reagoval opatrne na otázku, či je problémom Janukovyč, alebo opozícia.

Stepan z Poltavy to vidí jasne - predčasné voľby. Ešte pred tým, ako to povedal, ubezpečil sa, že nebude na fotografii.

„Je to strašné. Ukrajinci zabíjajú Ukrajincov ako cez vojnu. Umierajú nevinní ľudia. Tí, ktorí sú zodpovední za toto všetko, majú stáť pred súdom,“ kategoricky vyhlásil.

Stepan s rodinou sa nechystajú zostať na Slovensku dovtedy, kým sa situácia upokojí, hoci hovorili spolu aj o tejto možnosti.

„Možno, keby sme žili v priamo tam (v Kyjeve), ale u nás je všetko v poriadku,“ dodal.

Spokojní, že nie sú doma

Maxim aj Stepan sa zhodli v názore na Európsku úniu. Obidvaja tvrdia, že Ukrajina s dobrým lídrom by sa bez Európskej únie zaobišla.

„Vám sa páči v Únii?“ opýtal sa pochybovačne Maxim.

„Ukrajina je veľká sebestačná krajina, máme veľa surovín. Keby sme mali dobrého lídra, normálneho manažéra, ktorý by vykorenil korupciu, bolo by to jedno. Dobre by nám bolo bez Európskej únie, aj v nej,“ myslí si Maxim.

„Musíme zostať nezávislí. Ukrajina bude Ukrajinou bez Európskej únie, aj bez Ruska. Potrebujete nás vy aj Rusi,“ dodal sebaisto Stepan.

Skupina Ukrajincov pred hotelom Grand vykladala veci z auta. O nepokojoch hovoriť nechceli. „Sme radi, že sme tu,“ stroho odpovedal jeden z mužov a ponáhľal sa do hotela.