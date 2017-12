Smer ukázal opozícii zmeny v justícii, jej hlasy má získať Paška

Na schválenie štvorstranovej novely Ústavy potrebuje Smer 90 hlasov. Opozícia je zatiaľ zdržanlivá.

20. feb 2014 o 16:37 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer) chce byť politickým garantom plánovaných zmien v justícii.

Vyhlásil to na tlačovej konferencii po rokovaní s lídrami opozície, ktorým predstavil návrh zmeny ústavného zákona v paragrafovom znení.

Na jeho presadenie je potrebných minimálne 90 hlasov, preto Smer musí zháňať aj hlasy opozície.

Opoziční predstavitelia sa však zatiaľ do podpory nehrnú.

Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená) novinárom povedala, že dnes dostali do rúk znenie novely Ústavy, ktorá je pomerne rozsiahla.

Navrhli preto, aby sa novela zaradila až na záver marcovej schôdze, teda až po druhom kole prezidentských volieb. Paška súhlasil.

"Dnes je to súčasť kampane a nie je dobré, aby sa justícia stala jej obeťou. V tejto podobe má návrh toľko rizík, že si podporu neviem predstaviť," podotkla.

Bugár: Borec mal už dosť času

Žitňanská vidí v návrhu viaceré riziká.

"Napríklad sa zavádza skúmanie spoľahlivosti sudcu, pričom v Ústave nie sú žiadne pravidlá na túto tému formulované. Všetko je ponechané na zákon. Čo sa bude skúmať, kto to bude skúmať, akým spôsobom, to má v rukách Smer. Nevidím dostatočné garancie, že ak takúto právomoc zveríme Súdnej rade, že sa to nebude zneužívať."

Líder Mostu-Híd Béla Bugár sa posťažoval, že opozícia dostala do rúk materiál bez toho, aby mohla niečo povedať.

"Nebezpečné je, že sa to zneužíva ako téma, pritom minimálne dva roky mal minister spravodlivosti Tomáš Borec možnosť ukázať, že to vie urobiť. Ak by sme odložili kampaň bokom, nerozumieme tomu, prečo teraz tak rýchlo," priznal Bugár.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Miroslav Kadúc podmieňuje podporu ústavných zmien novelizáciou zákona o sudcoch, aby do súdneho systému vstupovali naozaj kvalifikovaní ľudia.

"Táto novela to nerieši, budeme preto zdržanliví. Paška vie, že sú voľby a aj keď to posunul na koniec schôdze, stále to bude kampaň," uzavrel.

Štvorstranová novela podľa opozície obsahuje nielen zmenu kreovania predsedu Súdnej rady, ale mení aj skladbu Súdnej rady, rozloženie koľko jej členov ktorý orgán volí a rozširujú sa aj prezidentské právomoci.

Sudovia: Previerky sú neprípustné

Združenie sudcov Slovenska varuje pred plánovanými zmenami v justícii a kritizuje plán preveriť spoľahlivosť všetkých sudcov.

„Bezpečnostné previerky sú neprípustné a v právnom štáte sú prejavom policajnej nadradenosti v štáte a nadradenosti vládnej moci nad moc súdnu,“ vyhlásila prezidentka združenia Dana Bystrianska.

Sudcovské združenie súhlasí s oddelením funkcií predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady, ale len čiastočne. Nepozdáva sa mu, že predsedom súdnej rady by mal byť len nesudca.

„Takáto myšlienka je v absolútnom rozpore s medzinárodnými dokumentmi,“ povedala viceprezidentka združenia Alena Poláčková.

Sudcovia majú aj iný pohľad na menovanie šéfa Súdnej rady, ktorého by podľa Smeru mal vybrať prezident spomedzi dvoch kandidátov, ktorých navrhne predseda Ústavného súdu.

Aktuálna diskusia o zmenách v justícii prišla podľa združenia narýchlo.