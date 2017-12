Voliť mimo domova chcú mladí

O voličské preukazy zatiaľ na úradoch veľký záujem nie je. Mestá ich pošlú aj poštou.

20. feb 2014 o 19:55 Dušan Mikušovič

Požiadať sa dá o preukaz na prvé aj druhé kolo. Nekonalo by sa iba vtedy, ak by kandidát presvedčil polovicu všetkých oprávnených voličov.

BRATISLAVA. Pred Mestským úradom v Krupine sa rady voličov, ktorí počas prezidentských volieb nebudú doma, netvoria.

Voličský preukaz, ktorý im umožní hlasovať za svojho kandidáta kdekoľvek na Slovensku, si boli doteraz vybaviť štyria.

Podobné je to aj v ďalších mestách. Denník SME ich oslovil pätnásť a úradníci vo všetkých sa zhodujú: nápor očakávame až týždeň pred voľbami.

Aj vo veľkých mestách počet vydaných preukazov rátajú len na desiatky.

„Väčší záujem sme zaznamenali u mladších ročníkov,“ hovorí Iveta Palečková z Michaloviec.

Preukaz pošlú poštou

Ako si vybaviť preukaz vydávajú ich mestá a obce,

na úrad treba prísť osobne alebo poslať e–mail,

v e-maile treba uviesť meno, rodné číslo, trvalé bydlisko a adresu, kam má úrad preukaz poslať.

Ak si chcete vybaviť voličský preukaz, nemusíte cestovať do miesta trvalého bydliska.

Požiadať sa oň dá aj poštou či e-mailom. Voličov na to vo videu upozorňuje aj kandidát Radoslav Procházka.

V mestách hovoria, že im takýchto žiadostí chodí čoraz viac.

„Ľudia si už zvykli, takže asi jedna tretina žiada e-­mailom,“ potvrdzuje prešovská hovorkyňa Veronika Gazdová.

E-mail by mal obsahovať meno, rodné číslo a adresu doručenia, no niektoré radnice môžu vyžadovať ešte viac, napríklad vyplniť formulár na webe.

V Prešove zasa chcú, aby ľudia žiadosť podpísali, naskenovali a priložili ako prílohu.

Druhé kolo zrejme bude

„Voličský preukaz posielame do vlastných rúk, pre možné zneužitie, lebo požiadať e­mailom by sa čisto teoreticky dalo aj za celé Slovensko,“ dopĺňa Gazdová.

Voliči si môžu už teraz nechať poslať preukaz aj na druhé kolo. Väčšina z nich to aj robí. „Vydali sme zatiaľ 45 preukazov na prvé kolo a 44 na druhé,“ povedala Jana Pagáčová z Trenčína.

To, že sa bude druhé kolo konať, je takmer isté. Ministerstvo vnútra vysvetľuje, že aby kandidát zvíťazil už v prvom, musel by presvedčiť nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených voličov. Teda nielen tých, ktorí k voľbám naozaj prídu.

Účasť voličov v prezidentských voľbách býva nižšia ako v parlamentných. V roku 2004 dosiahla necelých 48 percent, v roku 2009 prišlo k urnám ešte o štyri percentá ľudí menej.

Na mestských úradoch budú voličské preukazy vydávať do posledného dňa pred voľbami, čiže do 14. marca. Tí, ktorí si ho chcú vybaviť e-mailom, by podľa ministerstva mali myslieť na časovú rezervu.