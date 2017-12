Čo ak začnú Ukrajinci utekať? Miesta máme zatiaľ dosť

Záchytné tábory sú pripravené na prijatie stoviek ľudí. Nápor však zatiaľ nie je.

20. feb 2014 o 20:56 Matúš Burčík, Matúš Burčík, Tomáš Vasilko

Zasadne bezpečnostná rada. Opatrenia prijímajú aj Poliaci a Maďari.

BRATISLAVA. Ak by sa zvýšil nápor utečencov z Ukrajiny, Slovensko je pripravené prijať v záchytných táboroch okamžite päťsto ľudí.

„Kapacitne to dokážeme zabezpečiť v zariadeniach Migračného úradu. Do dvoch dní vieme v prípade potreby pripraviť ďalšie stanové kapacity,“ hovorí Michaela Paulenová z ministerstva vnútra.

Záchytné tábory máme v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a v Rohovciach. Vo Zvolene je pre utečencov integračné stredisko.

Zvýšenie počtu žiadostí o pobyt na Slovensku však zatiaľ neevidujú. Ak by utečenci žiadali o medzinárodnú ochranu, postupuje sa podľa azylového zákona.

Ministerstvo vnútra situáciu monitoruje a policajti sú v pohotovosti. Dnes ráno pre udalosti na Ukrajine zasadne mimoriadne bezpečnostná rada štátu.

Maďari zriadili štáb

V Maďarsku už vo štvrtok zasadal štáb, ktorý zriadil minister vnútra Sándor Pintér.

Krajina podľa agentúry MTI rovnako zatiaľ nezaznamenala žiadne zmeny na ukrajinských hraniciach. Počet cestujúcich ani počet žiadateľov o víza nestúpol.

Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska vyzvalo maďarských občanov, aby na Ukrajinu cestovali iba v súrnych prípadoch.

Na utečencov je pripravený aj najväčší ukrajinský sused na západe Poľsko. Aspoň podľa slov premiéra Donalda Tuska, ktorý to povedal už v stredu. Zároveň dodal, že na žiadnu vlnu to nevyzerá.

Od začiatku roka do stredy podľa Tuska požiadalo o azyl v Poľsku 24 Ukrajincov. Nemocnice a ubytovne ministerstva vnútra a obrany môžu prijať viac ako 1300 ľudí.

„Nepredpokladám, že by sme mali v najbližšom čase do činenia s masovou vlnou utečencov, s ktorou by si Poľsko muselo poradiť, tak ako si museli poradiť susedia Sýrie. Tento scenár nie je aktuálny,“ povedal v TVP Info minister vnútra Bartłomiej Sienkiewicz.

Poliaci prijali zranených

Poľsko už prijalo niekoľko zranených. Išlo o ľudí, ktorí sa zranili ešte pred úplným vyostrením násilia v Kyjeve z posledných dvoch dní.

Lieči sa tam jedenásť Ukrajincov, vo štvrtok mali prísť do varšavskej nemocnice ďalší zranení.

Poľská televízia TVN24 píše, že nejde o obete násilia, ale o iných ľudí, ktorých presunuli z ukrajinského hlavného mesta, aby mali viac lôžok pre ranených z ulice.

Poľsko je pre Ukrajincov najvýznamnejším susedom na západnej hranici. V krajine žije a pracuje legálne 400-tisíc Ukrajincov.

Podobne to vidia aj Poliaci, krajina v roku 1991 spolu s Kanadou vôbec ako prvá uznala nezávislú Ukrajinu.

Poľská diplomacia bola najaktívnejšia z krajín Únie pri vyjednávaní, ich minister Radek Sikorski bol aj medzi troma ministrami, ktorí včera rokovali s Janukovyčom.

V Poľsku tiež vznikla veľká vlna podpory obetiam na Ukrajine. Palác kultúry a oddychu, najznámejšiu stavbu vo Varšave, v stredu opäť vysvietili do ukrajinských národných modro­žltých farieb.