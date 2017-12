Veľvyslanec otvoril dvere a odpovedal v rodnej ukrajinčine

Ukrajinský veľvyslanec Oleh Havaši sa proti prezidentovi Viktorovi Janukovyčovi nestavia.

21. feb 2014 o 19:42 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Odporcovia krviprelievania v Kyjeve v piatok v Bratislave symbolicky vyštrngali násilie z Ukrajiny.

Pred ukrajinskou ambasádou v Bratislave sa ich poobede stretlo viac než sto, k Ukrajincom a Slovákom sa pridali aj Amnesty International a Človek v ohrození.

Pred začiatkom zhromaždenia vyšiel z budovy zamestnanec veľvyslanectva a pozval účastníkov na stretnutie s veľvyslancom Olehom Havašim. Ten na slovenské otázky odpovedal v rodnej ukrajinčine.

Nad tým, že by odstúpil na protest proti Janukovyčovmu režimu, neuvažuje. Tvrdí, že je za integráciu Ukrajiny do Európskej únie a chce sa o to aj ďalej snažiť.

Havaši priamu podporu protestujúcim nevyjadril, vraví však, že je za mierne protesty a je proti deleniu krajiny.

Podujatie na podporu Ukrajiny bolo podvečer aj na Hlavnom námestí. Niekoľko desiatok ľudí sa zhromaždilo okolo prilieb a trička, aké nosia demonštranti v Kyjeve.

„Jediná reálna cesta, ako rýchlo naplniť očakávania ľudí a vyriešiť hlavné problémy, je odstúpenie Viktora Janukovyča,“ povedal organizátor Anton Horskom.