Šéf Focusu Slosiarik: Fico môže mať rovnocenného súpera

Moje presvedčenie, že Fico bude prezidentom, slabne. Stále je však silnejší, hovorí MARTIN SLOSIARIK.

23. feb 2014 o 16:00 Miroslav Kern

Kto bude novým prezidentom?

"Možno prvýkrát som v situácii, že to vidím 50 na 50. Čím sú voľby bližšie, moje presvedčenie, že Robert Fico bude prezidentom, slabne. Stále je však silnejší než ktokoľvek iný. Ešte začiatkom roka som si myslel, že jednoznačne porazí každého kandidáta, no aj prieskumy naznačujú, že by mohol mať relatívne rovnomerného súpera, napríklad Andreja Kisku. Sme však na začiatku oficiálnej kampane, Fico je na tom podstatne lepšie aj z hľadiska pevnosti rozhodnutia voličov než Kiska, Kňažko aj Procházka."

Prečo Fico stále nemá jasného protikandidáta?

"Je to dané tým, že kandidáti oslovujú rovnaké elektoráty a delia sa o ne. Štyria kandidáti sa bijú o rovnakého voliča a viac pri tom hrajú úlohu sympatie než racionálna úvaha."

Kandidáti sa začali prvýkrát voči sebe vymedzovať - hlavne Kňažko voči Kiskovi. Pomôže to Kňažkovi?

"Veľmi mu to nepomôže. Ľudia z volebných tímov si uvedomujú, že ich súperom nie je v prvom kole Fico. Voliči samotní však nechcú veľmi konfrontačnú kampaň a vôbec nie konfrontácie v rámci stredopravého spektra. Hoci Kňažko hovorí, že Kiska nie je kandidát pravice, voliči to môžu vnímať veľmi negatívne. Myslia si totiž, že pravica sa neustále navzájom háda."

Prečo je Kiska úspešnejší než iní opoziční kandidáti?

"Je to týmito časmi. Ide o proces, ktorý sa začal niekedy v čase vzniku SaS a rozbehol sa po páde Radičovej vlády. Uvoľnil sa tu istý počet voličov, ktorí potrebovali nové tváre - také, ktoré majú antisystémový ťah. A tým, že SaS a aj SDKÚ sa namočili do káuz, ktoré boli dôležité pri voľbách 2012, uvoľnila sa ešte väčšia masa takýchto voličov. Tento potenciál, hoci je z istého hľadiska rizikový, práve oslovuje Kiska ako človek z prostredia mimo politiky. Hlad po nestraníckom prezidentovi je dosť vysoký."

Koľko je takých voličov? Má ich aj Helena Mezenská.

"Odhadujem to niekde medzi štvrtinou a tretinou. Niektorí z tých voličov môžu povedať, že volia aj nejakú tradičnejšiu stranu - napríklad SDKÚ - ale väzba na tú stranu nie je taká, aká bývala v minulosti. A to je potenciál pre Kisku. Zároveň je to aj jeho riziko, lebo títo voliči sú nepredvídateľní. Môže dopadnúť lepšie aj horšie."

Rastie počet nespokojných?

"Nemyslím, že rastie, len nenašli alternatívu a možno čakajú na silnú osobnosť."

Ako je možné, že okrem Fica žiadni iní stranícki kandidáti nemajú šancu na druhé kolo?

"Keby nebolo Kisku a Kňažka, ale aj Bárdosa, šance Pavla Hrušovského by sa, samozrejme, výrazne zvýšili. Hrušovský počítal s potenciálom SDKÚ a Mosta. Súčet preferencií Ľudovej platformy je niekde okolo 23 percent. To by Hrušovskému stačilo, aby minimálne komfortne sekundoval Kiskovi. Ale neplatí to a jeho súčasné preferencie sa pohybujú na tretine tohto čísla. Chyba je aj v tom, že v rámci elektorátu KDH súťaží s Jánom Čarnogurským a niečo si tam našiel aj Procházka."

Z podrobných výsledkov vášho prieskumu vyplýva, keby som to veľmi zjednodušil, že Hrušovského volia už len staré babky.

"Keď to veľmi zjednodušíme, do veľkej miery sa jeho potenciál zredukoval na stabilných voličov, ale na podstatne nižšej úrovni. A jeho potenciál je veľmi malý."

Je vôbec nejaká šanca, že by sa Hrušovský dostal do druhého kola?

"Môj odhad je, že nie. Neočakávam to."

Keby sa vzdal kandidatúry, kto by si rozdelili jeho voličov?

"Nemyslím, že k tomu dôjde, ale asi by z toho žiadny z kandidátov neprofitoval výrazne. Tá podpora by sa zrejme rozliala, keďže tí ostatní nie sú tak stranícky zadefinovaní ako on."

Vyhrala by Iveta Radičová, keby teraz kandidovala?