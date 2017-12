Kiskovi vzrástla podpora aj v prieskume agentúry Polis

Andrej Kiska si vo februárovom prieskume agentúry Polis polepšil o zhruba osem percent.

24. feb 2014





BRATISLAVA. Po prieskume agentúry Median vzrástla podpora prezidentského kandidáta Andreja Kisku aj v prieskume Polisu pre agentúru SITA.

Ak by sa voľby konali uplynulý víkend, Kiska by podľa Polisu získal 23 percent, pričom v januári mal podporu 15,3 percenta. Je to však stále výrazne menej, ako 32 percent, ktoré mu nameral Median.

Víťazom prvého kola by sa stal Robert Fico s podporou 38,8 percenta.

Ostatní pod desiatkou

Milan Kňažko by bol tretí so ziskom 9,5 percenta, za ním by nasledoval Radoslav Procházka, ktorého by volilo takisto 9,5 percenta respondentov.

Kandidát Ľudovej platformy Pavol Hrušovský získal 6,8 percenta hlasov, Gyula Bárdos z SMK 4,3 percenta, Ján Čarnogurský 2,2 percenta a Helena Mezenská 2,1 percenta.

Telefonický prieskum urobila agentúra Polis Slovakia v dňoch 16. až 22. februára na vzorke 1868 respondentov starších ako 18 rokov na celom území Slovenska.

Opýtaným položili otázku: Ak by boli prezidentské voľby tento víkend, ktorého kandidáta by ste volili?

Voliť by išlo 55 percent opýtaných, 30 percent sa nevedelo rozhodnúť, zvyšných 15 percent by voliť nešlo.

Majú inú metodiku

Jindřich Bardon z agentúry Median vysvetľuje, že používajú inú metodiku ako ostatné agentúry.

Nepýtajú sa len jednu otázku, ale výsledok je kombináciou odpovedí tých, čo povedia hneď svojho favorita, aj tých, čo si najskôr nechajú prečítať zoznam.

Bardon hovorí, že takúto metodiku používajú dlho, napríklad aj pri prezidentských voľbách v Česku minulý rok.