Podľa Polisu sa Smer drží nad 40 percentami, SNS a SMK sú na hranici

Smer by podľa februárového prieskumu obsadil 74 poslaneckých miest. Druhé KDH sedemnásť.

24. feb 2014 o 10:27 SITA





BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali uplynulý víkend, podľa prieskumu agentúry Polis by ich s výrazným náskokom vyhrala strana Smer, ktorej by svoj hlas odovzdalo 42,1 percenta voličov.

Najsilnejšia strana by tak v parlamente získala 74 mandátov.

Výsledky prieskumu:

Smer 42,1 percenta (74 mandátov)

42,1 percenta (74 mandátov) KDH - 9,8 (17)

- 9,8 (17) OĽaNO - 9,5 (17)

- 9,5 (17) Most-Híd - 6,9 (12)

6,9 (12) SDKÚ - 6,6 (12)

- 6,6 (12) SNS - 5,3 (9)

- 5,3 (9) SMK - 5 (9)

Štvrtina nerozhodnutých

Agentúra Polis Slovakia vykonala prieskum pre agentúru SITA v dňoch od 16. do 22. februára na vzorke 1868 respondentov starších ako 18 rokov, v celej SR.

Respondentov sa opýtali: Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Preferencie sú vyrátané zo 60-percentnej volebnej účasti.

Nerozhodnutých bolo 25 percent respondentov a voliť by ich nešlo 15 percent.