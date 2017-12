Opozícia chce chrániť manželstvo v Ústave po svojom, odmietla Smer

Fico: Nie je problém podporiť ochranu rodiny

Smer v nedeľu ponúkal opozičným stranám spoluprácu pri závažných ústavných zmenách.



KOŠICE. Robert Fico hovoril v nedeľu o novelizácii Ústavy tak, aby sa v justícii mohli udiať závažné zmeny, ako aj o ochote Smeru zakotviť aj v ústave definíciu manželstva.

Uviedol, že Smer chce zaviesť zmeny v systéme súdov a realizovať tzv. previerky sudcov pokiaľ ide o ich majetok.

"Dnes sa vieme zhodnúť s opozíciou na tom, že treba oddeliť funkciu predsedu Najvyššieho súdu od funkcie predsedu Súdnej rady. Tu netrváme na tom, aby o predsedovi Najvyššieho súdu rozhodoval prezident. Potrebujeme sa dohodnúť aj na ďalších zmenách, napríklad na bezpečnostných previerkach sudcov a ďalších zmenách. Nemáme problém podporiť definíciu manželstva a rodiny v ústave tak, ako ju dnes vidíme v zákone o rodine," povedal Fico.

Dodal, že najideálnejšie by bolo, ak aby išlo o spoločný návrh Smeru a niektorých opozičných strán, ktorý by podpísal predseda parlamentu Pavol Paška a ďalší zástupcovia opozície.

Podľa neho by takýto návrh mohol získať aj výraznejšiu podporu ako potrebných 90 hlasov.

"Máme na to posledných päť dní, aby sme návrh predložili do parlamentu. Keď na to teraz nevyužijeme blízkosť názorov, v budúcnosti zrejme ťažko nájdeme väčšiu zhodu," povedal Fico.

Minister kultúry Marek Maďarič si myslí, že v Smere je dosť poslancov, ktorí považujú za rozumné, aby sa Ústavou posilnil význam tradičného manželstva. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.